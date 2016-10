Der Wurstkönig aus der Neustadt Seit einem halben Jahrhundert verkauft die Familie Creutz Fleisch und Wurst. Nicht jeder Kunde mag es tierisch.

So sieht die Fleischerei heute aus. Viele Stammkunden kommen täglich vorbei.

So sah es noch 1986 im Innern des Fachgeschäfts aus.

In den 1980er-Jahren rollte der eine oder andere Kunde im Trabi zum Einkauf vor.

Privat greift Sven Creutz am liebsten zur Bratwurst – seiner eigenen natürlich. Auf der Schnitte des Fleischermeisters landet hingegen selten eine Scheibe Wurst, zu oft nascht er in seinem Geschäft in der Louisenstraße. Für seine Kunden hat er in der dortigen Theke aber alles im Angebot. Die halten dem Laden mitunter schon seit 50 Jahren die Treue, am Freitag wird Jubiläum gefeiert.

Schon vor der Wende half Sven Creutz seinem Vater Siegfried. Eine Anekdote ist ihm aus dieser Zeit besonders im Gedächtnis geblieben: Plötzlich qualmte es aus der Steckdose. „Eine Kollegin ging zur Feuerwehr, die fast direkt gegenüber ist“, sagt Creutz. „Auf einmal standen 30 Mann bei uns im Laden. Der eine hat dann die Steckdose gelöscht, und die anderen haben Bockwurst gegessen“, erzählt er schmunzelnd. Für ihn stand damals schon fest, dass er den Laden seines Vaters übernehmen will. 1992 bestand Creutz seine Meisterprüfung, 15 Jahre später stieg er in die Fußstapfen seines Vaters.

Seit der Gründung ist die Fleischerei immer weiter gewachsen. Jetzt arbeiten hier und in den Filialen in der Leipziger Straße und in Ottendorf-Okrilla 24 Leute. Dazu kommen noch drei Azubis. Längst nicht jeder ist für den Fleischerberuf gemacht. Eine junge Frau brach ihre Lehre nach einem Jahr ab: Ihr war das Geschäft mit dem Fleisch einfach zu blutig. Die Kunden bekommen davon hingegen kaum etwas mit. Für viele ist der Laden in all den Jahren fast zu einer kleinen Institution geworden.

„Wir haben viele Stammkunden aus dem ganzen Dresdner Umland. Die Leute fahren extra in die Stadt um unser Fleisch zu kaufen“, erklärt der Fleischermeister. Einige nehmen noch längere Wege auf sich. Sogar aus Berlin kämen öfter Käufer, so der 46-Jährige. „Wenn sie von so weit herkommen, laden sie dann immer ihr ganzes Auto voll.“ Um Konkurrenz macht sich der Dresdner keine Sorgen. Von der Eröffnung des Simmel-Einkaufszentrums am Albertplatz habe er nichts in seinem Geschäft bemerkt. Nur als die Fleischerei Haberland in der Rothenburger Straße vor ein paar Jahren zumachte, sei mehr Kundschaft gekommen. Trotzdem bedauert er die Schließung. „Als Kollegen kannten wir uns natürlich. Und meine Schwester hat dort ihre Lehre gemacht. Es war schade.“

Verkauft wird aber nicht nur an der Theke. „Wir beliefern auch zwei Biergärten hier in der Neustadt mit unseren Bratwürsten. Und die Filmnächte am Elbufer gehören auch zu unseren Abnehmern. Wir sind zwar teurer als der Gastronomie-Großmarkt, aber dafür liefern wir auch echte Qualität“, sagt Creutz. Dabei kommt es auch auf die richtigen Zutaten an. Beim Fleisch schaut er deshalb auf die Herkunft. „In Sachsen selbst gibt es zwar keinen Schlachthof mehr, aber ich achte darauf, dass die Tiere von hier kommen“, sagt er.

Der Vater von zwei Kindern ist immer für Neues offen und experimentiert gerne. „Jedes Jahr machen wir drei neue Bratwurst-Sorten“, sagt er. Dabei schreckt er auch vor ausgefallenen Kombinationen nicht zurück. „Im Winter machen wir zum Beispiel Glühwein- oder Preiselbeer-Bratwurst. Die ist sehr gefragt.“

Auch vegetarische Würste lagen früher hier aus. „Das wollte ich mal ausprobieren“, sagt der Fleischer. Für die Filmnächte am Elbufer hat er eine Wurst aus Eiweiß entwickelt. Sie hat sich aber nicht so gut verkauft. „Deswegen habe ich sie wieder aus dem Programm genommen. Aber für die Vegetarier bei den Filmnächten machen wir sie jedes Jahr wieder“, sagt Creutz. Auch an veganer Salami hat er sich einmal versucht. „Das war aber nichts. Vegane Würste schmecken einfach nicht wie Würste. Da fehlt etwas“, erklärt er.

Auch wenn seine Ideen nicht immer zu Verkaufsschlagern werden, wird der Fleischer nie müde, etwas Neues auszuprobieren. Auch für die Zukunft ist allerhand geplant: Sein Neffe ist nicht nur im Geschäft aktiv, sondern auch gelernter Koch. „So können wir auch einen Partyservice anbieten. Allerdings steckt der noch in den Kinderschuhen“, erzählt der Fleischermeister. Der Verkauf über die Theke soll aber weiterhin Hauptgeschäft bleiben.

Und das, obwohl die Arbeitszeiten ihm viel abverlangen. „Der Tag beginnt um fünf Uhr. Um sieben Uhr machen wir das Geschäft auf. Schluss ist dann um 18 Uhr oder 18.30 Uhr, am Sonnabend um 13 Uhr“, beschreibt er seinen Tag. „Ich stelle fast alles, was ich verkaufe selber her. Das braucht eben seine Zeit“, sagt er.

Fleischer zu sein, ist ein harter Beruf. Trotzdem hofft der Inhaber, dass seine Kinder später die Familientradition weiterführen. „Aber natürlich müssen sie machen, worauf sie Lust haben. Und mein Ältester, Paolo, ist gerade erst vier. Da hat er noch ein paar Jährchen Zeit, bis er sich entscheiden muss. Und mit meinen 46 Jahren bleibt ja auch noch ein bisschen Zeit, bis wir einen Nachfolger brauchen“, witzelt Sven Creutz.

