Der Wunschzettel des Bürgermeisters Seit gut einer Woche ist Waldemar Locke neuer Gemeindechef in Trebendorf. Noch ist das Lampenfieber groß.

Seinen Antrittsbesuch in der Kita „Lutki“ in Trebendorf nutzte der neue Bürgermeister Waldemar Locke in der vergangenen Woche zu einer Märchenstunde. © Joachim Rehle

Fritzi hat sich einen Teddy gewünscht. Wie es kommt, dass er mit dem ersehnten Kuscheltier in einem Schlitten sitzt, ist eine Weihnachtsgeschichte für Kinder. In der Trebendorfer Kindertagesstätte „Lutki“ lauschen 46 Zwerge Waldemar Locke wie gebannt. Als der 55-Jährige auch noch eine Videobotschaft vom Weihnachtsmann über den Bildschirm flimmern lässt, kommen die Kleinen aus dem Staunen nicht mehr raus. Am heutigen Montag besucht der Weihnachtsmann die Kita. Mit dem Schlitten, wie er im Video verkündet. Einer der Knirpse bezweifelt das: „Es liegt ja gar kein Schnee.“ Dass wie auf Kommando die ersten Flocken fallen, hätte keine Regie besser hingekriegt. Waldemar Locke schmunzelt. „Der Winterdienst ist gerüstet“, sagt er. Auch daran muss er denken. Jetzt, da er der Bürgermeister von Trebendorf ist. Seit reichlich einer Woche ist er im Amt. Sein erster offizieller Termin war die Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde. Waldemar Locke gibt zu, dass er da mitLampenfieber hingegangen ist. Gefreut habe er sich über die aufmunternden Worte dort. Zwar sei er seit 1994 im Gemeinderat, aber jetzt als Bürgermeister, das sei dann schon noch eine ganze Stufe höher.

Am Mittwoch traf er sich mit seiner Vorgängerin Kerstin Antonius zur Amtsübergabe. Er habe gewusst, dass eine Menge Arbeit auf ihn zukommt. Beim Anblick all der Ordner in der Bürgermeisterstube sei ihm aber erst richtig bewusst geworden, was das alles umfasst. Waldemar Locke startet von 0 auf 100. Eine Einarbeitungszeit hatte er nicht. Und: Er ist Bürgermeister im Ehrenamt! Im Unterschied zu seinen Amtskollegen Reinhard Bork in Schleife, der hauptamtlich beschäftigt ist, und Helmut Krautz in Groß Düben, der im Ruhestand ist, muss Waldemar Locke seinen Job in Schichten im Bergbau und das Ehrenamt unter einen Hut bringen. Die erste Bürgersprechstunde am Donnerstag (jeweils 14 bis 18 Uhr) nutzte er auch, um den bereitliegenden Aktenberg zu durchforsten. Er habe gar nicht alles geschafft, musste einiges mit nach Hause nehmen. Noch muss er ein Gefühl dafür entwickeln, wie er Arbeit, Ehrenamt, Hobby und Familie kompensieren wird. Ohne Abstriche, das ist ihm klar, wird es nicht gehen. Die Familie aber, so hat er während seines Wahlkampfs betont, soll darunter nicht leiden. Ohne deren Unterstützung ginge es nicht. Seine Frau Birgit gab ihm selbst gebackenen Weihnachtskuchen für die Lutki-Kinder mit. Als er die Knirpse in der Kita nach ihren Wunschzetteln fragte, war das Hallo riesengroß. Fast alle haben einen.

Einen Wunschzettel hat auch Waldemar Locke. „Eine Stange Geld vom Finanzministerium“, steht ganz obenauf. Wegen der hohen Steuerrückzahlungen an Vattenfall musste die Gemeinde in die Haushaltkonsolidierung, arbeitet nach einem Doppelhaushalt. Dass der neue Landesvater Michael Kretschmer Wort hält und sich in Trebendorf blicken lässt, ist ein weiterer Wunsch. „Aber wir brauchen nicht bloß Lippenbekenntnisse“, fügt er hinzu. Klare Ansagen, sprich Entscheidungen, in Berlin wären dringend nötig. Beispielsweise, wie der Bund zur Braunkohle steht.

Die mehrheitliche Entscheidung der Mühlroser, nach Schleife umzusiedeln, überrascht ihn nicht. Mühlrose ist sein Heimatdorf. Er kennt die Stimmungslage dort. Bewusst habe er es vermieden, im Wahlkampf die Mühlroser zu beeinflussen. Es sei jedermanns ganz persönliche Entscheidung und das Ergebnis demokratisch, sagt er. Als Bürgermeister beschäftigt es ihn dennoch. Wenn es zur Umsiedlung von Mühlrose kommt, verliert die Gemeinde auf einen Schlag 200 Leute, wird danach nur noch 700 Einwohner haben. Da sich Schlüsselzuweisungen und andere finanzielle Mittel pro Kopf bemessen, sei noch nicht absehbar, was das bedeuten wird. Er geht davon aus, seine siebenjährige Amtszeit auszufüllen. Eine Aussage über das Danach gleiche dem sprichwörtlichen Blick in die Glaskugel. Wie es später mit Trebendorf weitergeht, müsse Inhalt einer Bürgerbefragung sein, findet er.

Die Entschädigung für das kommunale Eigentum in Mühlrose wie Feuerwehr, Freibad, Dreiseithof und Straßen fließt nach der Umsiedlung in den Haushalt von Trebendorf. Regeln sollen das die Grundlagenverträge. Ebenso wie private Entschädigungen. Die gab es für Leute, die nicht umgesiedelt werden sollten. Es würde den sozialen Frieden stark belasten, wenn Klein-Trebendorf dieses Geld nicht kriegt. Der Ort sollte der Kohle weichen und bleibt nun doch erhalten. Verpflichtet ist die Leag zu der Entschädigung nicht. Man stehe in Verhandlungen, das Ergebnis sei ungewiss.

Das Thema Bergbau wird Waldemar Locke auf allen Ebenen beschäftigen. Der Tagebau steht vor der Haustür und das müsse für die Trebendorfer so gut wie möglich abgefedert werden. Als Bürgermeister sei er in einer denkbar schlechten Zeit angetreten: „Kein Geld in der Kasse und Mühlrose weg.“ Waldemar Locke hofft, dass bei allen Entscheidungen der Gemeinderat hinter ihm steht. Er mahnt ein „Wir-Gefühl“ an, ohne das gehe es nicht.

Am morgigen Dienstag hat Waldemar Locke dann seinen ersten hochoffiziellen Termin. Zusammen mit den Amtskollegen aus Schleife und Groß Düben holt er in Berlin den Fördermittelbescheid für den Breitbandausbau ab. Im neuen Jahr geht es dann richtig los: Ortschaftsrat Mühlrose, Gemeinderat Trebendorf, Wasserzweckverband, Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Der Kalender ist rappelvoll. Seine Hobbys, die Imkerei und das Jagen, werden künftig wohl etwas kurz kommen.

Ein ganz privater Eintrag steht ebenfalls auf Waldemar Lockes Wunschzettel. Er möchte gern Opa werden.

