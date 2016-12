Der Würfel ist gefallen Mensch ärgere dich nicht – in unzähligen Variationen gibt es das beliebte Brettspiel. Im Osterzgebirgsmuseum im Schloss Lauenstein sind sie zu sehen.

In der Vitrine, die sich Frank Schulze aus Brandenburg anschaut, befinden sich Figuren und Spielfelder vom Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Spiel veröffentlicht wurde. © Frank Baldauf

Mensch ärgere dich nicht – in unzähligen Variationen gibt es das beliebte Brettspiel. Einige schöne Exemplare zeigt derzeit das Osterzgebirgsmuseum im Schloss Lauenstein. In der Vitrine, die sich Frank Schulze aus Brandenburg anschaut, befinden sich Figuren und Spielfelder vom Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Spiel veröffentlicht wurde. Doch der Würfel ist schon viel früher zum ersten Mal gefallen. Der berühmte Spruch „Alea iacta est“ wird Julius Cäsar zugeschrieben. So spannt die Sammlung Jakob Gloger eine Brücke von den Anfängen des Würfelspiels im Römischen Reich bis hin zu Würfelautomaten und modernen Würfeln aus der Zockermetropole Las Vegas. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Samstag und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 16.30 Uhr.Foto: Frank Baldauf

zur Startseite