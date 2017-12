Der Wolf soll es nicht gewesen sein Die Moritzburger Wildschafe haben Bissspuren. Doch von wem stammen diese und woran starben die Tiere?

Die drei toten Mufflons waren etwa so groß wie das Tier am linken Bildrand. Im Wildgehege Moritzburg wüsste man gern, wie sie zu Tode gekommen sind. © Sven Görner

Moritzburg. War nun ein wilder Wolf im Moritzburger Wildgehege oder nicht? Die Untersuchungsergebnisse und Vermutungen stimmen nicht überein. Doch noch ist nicht alles ausgewertet.

Dass Tiere in freier Natur oder in einem Wildpark tot aufgefunden werden, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn es aber, wie vor wenigen Tagen in Moritzburg, gleich drei Mufflons auf einmal sind und diese obendrein noch Fraß- und Bissspuren aufweisen, sorgt das für Aufregung.

Da Kolkraben, die es dort sehr zahlreich gibt, den Kadavern schon zugesetzt hatten, sei es nach den Worten des amtierenden Wildgehegeleiters Ronald Ennersch schwer gewesen, zu erkennen, was den Tod der Wildschafe verursacht habe (die SZ berichtete). Es hätte ein Wolf, ein Fuchs oder ein wildernder Hund gewesen sein können, so der Forstmann. Auch Parasiten kämen infrage. Und sogar die Einwirkung eines Menschen sei in Erwägung gezogen, aber dann schnell wieder verworfen worden.

Wie bei Todesfällen von Tieren im Wildgehege üblich, wurden die Kadaver in die Landesuntersuchungsanstalt nach Dresden gebracht. Normalerweise geht es darum, festzustellen, woran die Tiere gestorben sind. Nicht zuletzt, um so gegebenenfalls das Ausbrechen von Seuchen zu verhindern. Im aktuellen Fall war das Ziel natürlich auch, das Einwirken eines Wolfes nachzuweisen beziehungsweise auszuschließen. Torsten Peters, der Wolfsbeauftragte des Landkreises, hatte bei seinen Untersuchungen vor Ort keine Spuren entdeckt, die auf einen Wolf hindeuteten.

Zu diesem Ergebnis sei nun auch die Landesuntersuchungsanstalt gekommen, sagte Ronald Ennersch am Montag gegenüber der Sächsischen Zeitung. „Es sind zwar Bissstellen gefunden und untersucht worden, allerdings mit dem Ergebnis, dass der Wolf ausgeschlossen wird.“ Von wem die Bisse stammen, bleibt damit offen. Ebenso, ob diese den Tieren erst zugefügt wurden, als sie schon tot waren. Da es in der Anlage nach SZ-Informationen mehrere Fuchsbauten gibt, könnte es gut möglich sein, dass sich neben den Kolkraben auch Füchse an den Kadavern bedient haben. Dass ein Fuchs die Wildschafe totgebissen hat, scheint indes wenig wahrscheinlich. „Das schafft er höchstens, wenn die Lämmer wenige Wochen alt sind. Und erst recht nicht gleich mehrere Tiere auf einmal“, sagt ein Jäger. Die toten Tiere wurden bereits im Frühjahr geboren.

Wenn der Wolf nicht für den Tod der drei Mufflons verantwortlich ist, wie sind sie dann zu Tode gekommen? In dem zum Staatsbetrieb Sachsenforst gehörenden Wildgehege hätte man darauf auch gern eine Antwort. Nicht zuletzt, um möglicherweise notwendige Schritte zum Schutz der anderen Tiere einzuleiten. Ronald Ennersch: „Wir haben nur die Information, dass es der Wolf nicht war. Aussagen zur Todesursache gibt es keine.“

Die in der Anlage angebrachten Wildkameras sollen daher vorerst weiter in Aktion bleiben, auch wenn sie bisher keine Fotos geliefert haben, die bei der Aufklärung des Rätsels um das tote Muffelwild helfen können. Und regelmäßige Kontrollgänge wird es ebenfalls weiter geben.

Zudem ist da noch eine Spur, die bisher nicht bis zum Ende untersucht wurde. So waren nach dem Entdecken der Mufflons an einem Zaun graue Fellhaare gefunden worden, die vermutlich von einem Tier stammten, das sich unter einem Zaun des Wildgeheges hindurchgezwängt hatte. Diese Haare wurden an den Wolfsbeauftragten des Landkreises übergeben. Wie die SZ vom Landratsamt erfuhr, sollen diese noch in einem dafür zertifizierten Labor genetisch untersucht werden.

Im Zusammenhang mit Wölfen fungiert seit 2010 das Senckenberg Labor für Wildtiergenetik in Gelnhausen (Hessen) als Referenzlabor für ganz Deutschland. Untersuchungsergebnisse liegen in der Regel nach drei bis vier Wochen vor. Vielleicht bringen diese ja doch noch eine Überraschung.

