„Der Wolf muss verjagt werden“ Das Raubtier hat in Cunnewitz 31 Schafe getötet oder schwer verletzt. Der Schäfer fordert jetzt Konsequenzen.

Der Wolf, hier in einem Wildpark in Brandenburg, ist ein besonders schlaues Tier. Einige Wölfe des Rosenthaler Rudels haben zum Beispiel im vergangenen Jahr gelernt, selbst hohe Schutzzäune zu überspringen. Das macht nicht nur den Schäfern Sorgen. © dpa/Patrick Pleul

Die Angst ist immer präsent, wenn Schäfer Martin Just morgens nach seinen Schafen sieht. „Jeden Tag frag ich mich, ist was oder ist nichts“, sagt er. Der Landwirt im Nebenerwerb hat drei Schafherden in Cunnewitz. Er vermarktet das Fleisch der Tiere und verkauft die Wolle als ökologisches Dämmmaterial. Doch er kommt in seiner Arbeit immer deutlicher in Konflikt mit den Wölfen in der Region.

Erst vor zwei Wochen überfiel ein Rudel oder ein Einzeltier eine seiner Schafherden in Cunnewitz und kam in der Nacht darauf noch einmal wieder. 31 Tiere wurden getötet, fünf Schafe verletzt. Es war nicht das erste Mal, dass das Raubtier eine Herde des Schäfers überfiel. Vor einem Jahr töteten die Wölfe schon einmal Cunnewitzer Schafe. Mehr als 50 Tiere hat der Schäfer bisher verloren und er befürchtet, dass es noch mehr werden. „Ich warte nur auf den nächsten Übergriff“, sagt er.

Der finanzielle Schaden, der zum Teil ersetzt wird, sei dabei das eine. Das andere sind die verletzten Tiere, die den Angriff überleben. „Die stehen dann die Nacht über halbtot in der Ecke, bis sie jemand erlöst. Das hat für mich mit Tierschutz nichts zu tun“, sagt der Schäfer.

Tiere mit hohem Zaun geschützt

Der Cunnewitzer selbst hat einiges dafür getan, damit die Wölfe nicht an die Schafe kommen. So schützte er die Herde mit einem 1,40 Meter hohen Festzaun, an einigen Stellen ist er eigenen Messungen zufolge noch höher. 1,20 Meter muss er mindestens hoch sein, damit der Freistaat den Schäfer entschädigt. Trotzdem schreibt das Wolfsmanagement an den Schäfer: „Da ihre 140 cm hohen Festzäune aus Knotengeflechtdraht durch Wölfe sowohl untergraben, als auch übersprungen werden können, stellen sie aus Sicht des Wolfsmanagements keinen ausreichenden Schutz dar.“ Die Fachleute haben nun empfohlen, noch einen zweiten Zaun, einen Elektrozaun, aufzubauen und Flatterband zu verwenden.

Der Einsatz von Herdenschutzhunden sei ebenfalls bedenkenswert. Mit dem tierischen Schutz hat zum Beispiel der Schäfer, dessen Heidschnucken-Herde am Rand der Königsbrücker Heide im vergangenen Februar überfallen wurde, gute Erfahrungen gemacht. Martin Just gehen die Empfehlungen aber inzwischen zu weit. „Wir haben schon deutlich höhere Schutzmaßnahmen getroffen, als der Mindestschutz vorsieht“, sagt er.

Wirkt eine Abschreckung?

Er glaubt, dass nun eine andere Lösung her muss. „Der Wolf muss vergrämt werden“, sagt er. Zum Beispiel mit Gummigeschossen. Der Ansatz der Abschreckung wurde im Winter schon einmal in Niedersachsen diskutiert. Damals hatte ein Wolf untypischerweise wenig Scheu vor Menschen gezeigt. Das Kontaktbüro Wolfsregion schätzt allerdings ein, dass dieses Mittel nicht dazu geeignet ist, um Schafe zu schützen. Erst einmal sei es schwierig, den Wolf auf frischer Tat zu stellen. „Zudem ist fraglich, ob das getroffene Tier daraufhin die Assoziation herstellt, dass das Überspringen des Zauns beziehungsweise das Angreifen von Schafen schmerzhaft ist und daher unterlassen werden muss“, sagt Projektleiterin Vanessa Ludwig.

Das Rosenthaler Rudel, das vermutlich auch die Schafe des Cunnewitzer Schäfers getötet hat, gilt als Problemrudel, weil es schon mehrere geschützte Schafherden angegriffen hat. Die Tiere haben offenbar gelernt, Zäune zu überspringen, wie beim Schäfer in Cunnewitz. Das Kontaktbüro erklärt das Verhalten des Rudels mit seinen bisherigen Erfahrungen. Es habe anfangs wiederholt gemerkt, dass Nutztiere eine lohnenswerte Beute darstellen.

Jagd oder besserer Schutz?

Der Vorsitzende des Jagdverbandes Kamenz, Friedrich Noltenius, geht die Vergrämung nicht weit genug. Der Jäger hat vor zwei Jahren eine Petition mit 9 500 Unterschriften beim sächsischen Landtag eingereicht, die das Ziel hatte, dass der Wolf wieder gejagt werden kann. „Vergrämung heißt eigentlich nur, dass das Problem verlagert wird“, glaubt er. Der Jäger verweist auf andere Länder. Das EU-Recht erlaube es, dass selbst die streng geschützten Wölfe aus der Wildbahn herausgenommen werden können, wenn sie wirtschaftlichen Schaden anrichten. Ein Rudel, das gelernt habe, über Zäune zu springen, gebe das Wissen zudem an seine Jungen weiter, die dann irgendwo mit dem Wissen wieder neue Rudel gründen, schätzt er ein.

Die Wolfsexperten des Kontaktbüros setzen weiter auf verbesserte Schutzmaßnahmen. „Bei ausbleibendem Erfolg kann dann eine Entfernung des Tieres beziehungsweise des Rudels als letztes Mittel ergriffen werden“, sagt Vanessa Ludwig.

