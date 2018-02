Der Winterdienst ist auch ohne Schnee im Dauerstress Die Frostgrade halten die Mitarbeiter auf Trab. Und es bleibt kalt.

So sah es am 31. Januar auf der Marienbrücke aus. Zur Zeit hat der Winterdienst auch ohne Schnee viel Arbeit, denn bei Dauerfrost kann es schnell glatt werden auf den Straßen. © Robert Michael

Zu früh gefreut. Wer Montagmorgen schon glaubte, dass es das war mit dem Winterintermezzo in Dresden, der hat sich geirrt. Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig belehrt die Dresdner eines Besseren. „Die Nächte werden zunehmend frostig, die Kälte kommt jetzt erst zu uns“, prognostiziert der Meteorologe. Richtig knackiger Frost überraschte die Dresdner am Dienstagmorgen, um die minus acht Grad wurden hier gemessen. Der Grund: Tagsüber ist es zwar immer wieder wolkig, nachts wird es aber klar, und die Erde strahlt dann Wärme ab. Und Balders weiter: „Das bleibt jetzt erst mal so bestehen. Die Tageshöchstwerte liegen etwa um den Gefrierpunkt, es ist aber auch recht viel Sonne dabei.

Mit Schnee müssen die Dresdner aber vorerst nicht rechnen. „Es gibt zwar hier und da wenige Schneeschauer, die bringen aber nicht wirklich viel. Fürs Rodeln reicht es nicht“, nimmt Balders die Hoffnung auf prächtige Wintersportbedingungen auch im Elbtal.

Den Winterdienst der Stadt wird das freuen, denn dann muss auch kein Schnee geschoben werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Mitarbeiter mit den orangefarbenen Autos jetzt keine Arbeit haben. Auch ohne Neuschnee mussten sie am Montagmorgen früh raus. „Der Winterdienst startete um 4 Uhr bei minus 2 Grad“, teilte die Stadtverwaltung mit. 43 Mitarbeiter rückten mit 37 Fahrzeugen aus. Ihre Hauptaufgabe war es, zu streuen, denn es drohte Glätte durch überfrierende Nässe. In den Höhenlagen, auf den Straßen aus dem Elbtal hinauf auf die Berge beiderseits des Flusses und auf Brücken waren sie besonders aktiv. Bis 21 Uhr am Montagabend war Winterdienst geplant. Bereits am Sonntag hatten die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. 17 Stunden lang waren an diesem Tag alle Kollegen im Einsatz.

Der Winterdienst arbeitet im Zweischichtbetrieb und betreut von 1 400 Straßenkilometern in Dresden rund 707 in festen Touren. Dafür stehen 44 Fahrzeuge zur Verfügung. Zur Unterstützung hat die Stadtverwaltung 34 Verträge mit sechs Unternehmen aus der Stadt geschlossen. Die Mitarbeiter dieser Firmen sind unter anderem für Fuß- und Radwege sowie für Treppen zuständig. Auch auf dem Elberadweg gibts erstmals einen Winterdienst.

zur Startseite

Artikelempfehlung Der Winterdienst ist auch ohne Schnee im Dauerstress Zu früh gefreut. Wer Montagmorgen schon glaubte, dass es das war mit dem Winterintermezzo in Dresden, der hat sich geirrt. Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig belehrt die Dresdner eines Besseren. „Die Nächte werden zunehmend frostig, die Kälte kommt jetzt erst zu uns“, prognostiziert der Meteorologe. Richtig knackiger Frost überraschte die Dresdner am Dienstagmorgen, um die minus acht Grad wurden hier gemessen. Der Grund: Tagsüber ist es zwar immer wieder wolkig, nachts wird es aber klar, und die Erde strahlt dann Wärme ab. Und Balders weiter: „Das bleibt jetzt erst mal so bestehen. Die Tageshöchstwerte liegen etwa um den Gefrierpunkt, es ist aber auch recht viel Sonne dabei. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/der-winterdienst-ist-auch-ohne-schnee-im-dauerstress-3873508.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: