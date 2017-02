Der Winter wird teurer Auch bei frühlingshaften Temperaturen hält sich der Winterdienst in Bereitschaft. Schon jetzt hatte er so viel zu tun wie seit Jahren nicht.

Autofahrer freuen sich derzeit über freie Straßen und stabile Plusgerade. Dennoch kündigt das Landratsamt jetzt an, noch bis in den April hinein den Winterdienst in Bereitschaft zu halten. Schon jetzt ist allerdings klar: Der Winter wird für den Landkreis so teuer wie seit Jahren nicht. Bereits Anfang Februar war auf den 1 100 Kilometer Straßen, auf denen die Kreis-Straßenmeistereien im Einsatz sind, mehr als 4 100 Tonnen Salz verteilt worden. Das ist deutlich mehr als in den drei Jahren davor. Den letzten Winter, der noch härter war, gab es 2012/13.

„Für die drei Straßenmeistereien des Landkreises Meißen musste eine zusätzliche Salzlieferung neben den schon vertraglich gebundenen Winterlieferungen geordert werden“, teilt der Beigeordnete Andreas Herr in einer Vorlage für den nächsten Technischen Ausschuss mit. Weil mittlerweile die Winterdienst-Pauschalen abgearbeitet sind, die mit den Fremddienstleistern vereinbart wurden, kosten weitere Leistungen nun extra: Sie würden entsprechend den vertraglichen Stundensätzen nach Aufwand vergütet. Der Landkreis hat für den Winterdienst insgesamt 25 Verträge mit 15 verschiedenen Auftragnehmern abgeschlossen. Die steuern insgesamt 15 Lkw, einen Multicar und sieben Traktoren und Radlader bei, die nach Bedarf das Personal der Straßenmeistereien unterstützen. Zuletzt seien sämtliche Mitarbeiter der Straßenmeistereien im Einsatz gewesen – bis auf die Schlosser.

Weil auch die 16 Lkw und vier Multicar der Straßenmeistereien in dieser Saison so fleißig unterwegs waren, wird es zudem deutlich teurer, die Lager für den nächsten Winter wieder aufzufüllen, teilt der Beigeordnete mit. „Für die Herstellung der Winterbereitschaft 2017/2018 ist durch den Einkauf von Taumitteln im Zuge der Sommerbefüllung mit einem weitaus höheren finanziellen Aufwand als in den Jahren 2014, 2015 und 2016 zu rechnen.“

Immerhin: Es war immer genug Salz zum Streuen da. Sich darauf einzustellen, ist für den Landkreis nicht ganz so einfach. Der Bedarf schwankt je nach Winter erheblich – pro Saison zwischen 1 500 Tonnen und 7 000 Tonnen. Dafür hält der Kreis eine Lagerkapazität von gut 4 100 Tonnen vor. Davon hat Großenhain einschließlich dem Stützpunkt Riesa Platz für knapp 2 200 Tonnen, Katzenberg für 850 Tonnen und Meißen für 1 100 Tonnen.

Dieses Jahr fielen allein beim Personal des Landkreises knapp 29 000 Arbeitsstunden für den Winterdienst an. Die Fahrzeuge waren fast 22 000 Stunden im Einsatz.

