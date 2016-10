Der Winter wird ganz hart Auf Radwegen um Kamenz wurden jetzt jedenfalls schon mal sogenannte „Schneestangen“ aufgestellt.

Wenn der Winter tatsächlich hart wird, sind wir zumindest vorbereitet. © René Plaul

Eine alte Bauernregel sagt: „Ist der Schneestab noch zu seh’n, wird Frau Holle weiter weh’n.“ Na, da kommt in diesem Winter ja einiges auf uns zu! Auf Radwegen um Kamenz wurden jetzt sogenannte „Schneestangen“ aufgestellt. Man kennt sie aus Hochgebirgsregionen, wo sie auch bei zwei Metern Schnee den Verlauf baumloser Straßen nachvollziehen. Die Stangen in Richtung Thonberg oder Nebelschütz sind nur 1,2 m lang, die würden dann also keine Hilfe sein. Aber immerhin, bis zu dieser Schneehöhe wurde vorgebaut. Die SZ hat in der Straßenmeisterei nachgefragt, was das Ganze im Flachland soll: „Die Schneestangen wurden aufgestellt, damit die Fahrer des Schneepfluges den Verlauf des Radweges bei Schnee erkennen können“, heißt es. Insbesondere dort, wo der Verlauf auch bei geringeren Schneehöhen nicht mehr erkennbar sei. Das heißt, die obige Bauernregel ist frei erfunden? Bloß gut.

zur Startseite