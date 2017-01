Der Winter von seiner schönsten Seite Etliche Leser machen bei der Winter-Fotoaktion der Sächsischen Zeitung mit. Wir zeigen eine erste Auswahl der schönsten Motive.

Goldene Landschaft Im winterlichen Licht scheint die Landschaft golden zu glänzen. Dieses Foto gelang Birgit Solder vom Großen Zschirnstein in der Sächsischen Schweiz. © Birgit Solder

Schneebedeckte Dächer, mit Eiskristallen verzierte Pflanzen oder einfach nur magisch wirkendes Licht – diese winterlichen Traumlandschaften müssen einfach fotografisch festgehalten werden. Nach dem Start der Winter-Fotoaktion Ende der vergangenen Woche erreichten die Redaktion bis Dienstagmittag schon rund 50 Einsendungen von Lesern. Und der Wettbewerb im Landkreis geht noch bis Sonntag weiter. Schicken Sie ihr winterliches Lieblingsbild per E-Mail bis 15. Januar an Gewinnspiel.Pirna@ddv-mediengruppe.de. Die Datei sollte zwischen einem und 4 MB groß sein. Schreiben Sie bitte ein paar Worte zum Motiv, geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihren Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Eine Jury wird die besten Arbeiten küren. Den Gewinnern winken Gutscheine von 50, 30 und 20 Euro von Media Markt. (SZ)

