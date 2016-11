Der Winter-Versteher Hotel-Chef Jochen Löbel mag den Schnee. Doch darauf verlässt er sich im Osterzgebirge schon lange nicht mehr.

Das Wetter hat Hotel-Chef Jochen Löbel (re.) im Lugsteinhof längst zum Programm gemacht. Es gibt Wetterwanderungen zu dem Zaun, der zeigt, an wie vielen Tagen im Jahr Skifahren möglich war, genauso wie Shows über Wetterphänomene. © Egbert Kamprath

Jochen Löbel hat ihn schon gesehen, da ist der Winter offiziell noch gar nicht da – den Schnee. In Zinnwald in knapp 900 Metern Höhe wurden in den letzten Tagen bereits sieben Zentimeter gemessen. Da frohlockt natürlich der Chef vom höchstgelegenen Hotel des sächsischen Osterzgebirges. Die Post, die er aus dem Lugsteinhof verschickt, unterschreibt er freudig mit: „Beste Grüße aus dem verschneiten Zinnwald“.

Löbel, seit 26 Jahren in der Tourismusbranche, 22 davon im Lugsteinhof, weiß um die Kraft des weißen Pulvers, um die Magie, die die schönen Bilder von zauberhaften Winterlandschaften auf potenzielle Gäste ausstrahlen. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Schnee die Osterzgebirgler die nächsten Monate tapfer begleiten wird – theoretisch. Die Wetterbeobachter, die in der Station des Deutschen Wetterdienstes nur wenige Meter vom Lugsteinhof entfernt seit 45 Jahren Daten aufzeichnen, sagen, wir wären mal wieder an der Reihe. Bemerkenswert: Der meiste Schnee fiel auf dem Erzgebirgskamm zwischen 2000 und 2015/16. In dieser Periode gab es aber auch miese Winter, zuletzt eben drei hintereinander. Statistisch wäre also wieder mal viel Weiß fällig. Dafür gibt es noch ein Indiz. Die Vogelbeerbäume biegen sich unter der Last der roten Früchte. Überliefert ist von Alteingesessenen, dass dann besonders strenge Winter kommen sollen. Die Vögel können in der langen, kalten Zeit genug Nahrung finden. Das klingt plausibel, allerdings traf das in jüngster Vergangenheit nicht immer zu. Doch hoffen kann man ja. Das tut auch Jochen Löbel. Wenn Frau Holle ihm in den nächsten Monaten Ladungen von Schnee vor die Türe kippt, freut er sich und nimmt das Geschäft gerne mit. Nur darauf verlassen wird er sich nicht. Und das hat er auch noch nie getan, wie er versichert, wenngleich die Zeiten angesichts des Klimawandels noch unsicherer werden. Dafür hat Löbel seine eigene Statistik, die er akribisch führt.

Glück gehabt

„Wir hatten zwischen 2002 und 2012 zehn tolle Winter“, sagt er und fügt trocken hinzu: „Einfach Glück gehabt.“ Ferien, Schnee, super Wintersport-Wochenenden mit Tausenden Tagesgästen in der Skiwelt Altenberg – das passte. Doch reich werden konnte deshalb trotzdem niemand. „Keiner hat hier die Möglichkeit wie in der Schweiz, nur von einer Saison zu leben“, erklärt der Hotel-Chef, der zugleich Sprecher des Wirtestammtisches Altenberg/Geising ist, einer Interessengemeinschaft von etwa 20 Gastronomen und Hoteliers in der Region. Die Wintersaison schrumpelte aus seiner Sicht nach und nach auf etwa drei Wochen zusammen, auf Weihnachten, Silvester und die sächsischen Winterferien. Da könnte im besten Fall jedes Bett dreimal verkauft werden. „Das Jahr hat aber 52 Wochen“, gibt er zu bedenken. Und seit fünf, sechs Jahren sei auch die Zeit vorbei, in der er sich um diese drei Winterwochen keine Gedanken machen muss. „Es reserviert doch jetzt keiner langfristig, wenn niemand weiß, kommt Schnee oder nicht.“ Löbel fokussiert sich deshalb schon lange nicht mehr auf Winter und Schnee. Bereits vor vier Jahren hatte er sich in die Diskussion zum Klimawandel eingebracht, als andere noch stritten, ob es diese Entwicklung überhaupt gibt. Anlässlich eines Forums für die Region in und um Dresden gab er die Richtung für sein Haus vor: „Deshalb wollen wir in den nächsten zehn, zwanzig Jahren nicht auf Gedeih und Verderb dem Schnee ausgeliefert sein. Wir stellen uns auf neue Gegebenheiten ein und nutzen unsere Chancen.“

Schneefallgrenze steigt

Löbel beobachtete, dass die Schneefallgrenze in immer höhere Lagen steigt und immer stärker an Altenberg heranrückt. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Der Lugsteinhof konnte in der zurückliegenden Saison mit seinen Gästen nicht zu einer einzigen geplanten Skitour aufbrechen, alle Routen wurden zu Winterwanderungen umetikettiert. „Das war der erste schneefreie Winter seit 1997“, so Löbel. „Wir sind dann aus einem tiefen Tal ins neue Geschäftsjahr gestartet.“ Dass der Lugsteinhof – 112 Zimmer, rund 50 Beschäftigte – bisher immer wieder die Kurve gekriegt hat, liegt am Strategiewechsel: Weg vom Winter, hin zum Ganzjahrestourismus. Wenn eben keine Skitouren möglich sind, wird gewandert. Den an sich tristen Monat November hat Löbel jetzt erstmals zum Wohlfühlmonat ausgerufen mit Angeboten rund ums Entspannen. Und der Oktober, eigentlich für einen goldenen Herbst bekannt, bescherte schon am fünften Tag die ersten Schneeflocken – und dennoch den besten Oktober in der Geschichte vom Lugsteinhof.

