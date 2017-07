Der Winter ruft Altenbergs Bobbahnbetreiber bereiten Erlebnisse für Abenteurer vor. Wer sich schnell entscheidet, bekommt noch etwas geschenkt.

Auf der Bobbahn Altenberg – hier standesgemäß im Winter mit Schnee – gibt es für Besucher ab Mitte November eine Menge zu erleben. © Egbert Kamprath

Die Sonne schwingt sich zwar gerade zu Höchstleistungen auf. Wer aber in der kommenden Wintersaison auch die besten Plätze haben will, sollte sich jetzt schon kümmern. Die Wintersport in Altenberg GmbH (WiA), die den Eiskanal im Altenberger Kohlgrund betreibt und vermarktet, hat nun auch den Eventkalender für Gäste fertiggestellt. Wie Claudia Reuter von der WiA informiert, werden zunächst bis Dezember zwölf Termine angeboten, an denen Gäste mal selbst in einen Bob einsteigen und mit einem erfahrenen Piloten vom Juniorenstart aus durch den Eiskanal sausen können. Das Erlebnis kostet 85 Euro pro Person. Mitfahren dürfen alle, die mindestens 16 Jahre alt sind. Dann müssen sie aber noch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Der erste Gästebob wird am 4. November die Fahrt aufnehmen. Wer sich für diesen Nervenkitzel im November entscheidet, bekommt obendrauf noch zwei Eintrittskarten für einen Weltcup-Tag an der Bahn nach eigener Wahl geschenkt.

Für junge Abenteurer und solche, die es nicht ganz so rasant mögen, gibt es Rutschpartien durch den Eiskanal im Gummireifen. Das Ice-Tubing startet am 26. November. Bis Februar werden sieben Termine dafür angeboten. Den Spaß können schon Kinder ab zehn Jahren erleben, wenn sie einen Erziehungsberechtigten mitbringen. Aber auch Erwachsene kommen dabei auf ihre Kosten. Für das Vergnügen sind zehn Euro pro Person zu zahlen.

Darüber hinaus gibt es noch Spezialangebote für Gruppen, aber auch für Firmen, die ihren Mitarbeitern mal eine andere Weihnachtsfeier spendieren wollen.

Kontakt: 035056 22660; www.wia-altenberg.de

