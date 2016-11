Der Winter richtet sich ein mit Raureif und Frost Sieben Zentimeter hoch liegt der Schnee im Kammgebiet des Osterzgebirges. Seinen besonderen Reiz hat der Raureif.

© Frank Baldauf

Osterzgebirge. In der Nacht zu Donnerstag sind in Zinnwald noch einmal zwei Zentimeter Schnee gefallen. „Wir haben jetzt eine Schneedecke von sieben Zentimeter Stärke“, berichtet Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister am Donnerstag. Kalte Polarluft, die aus Richtung Nordwesten ins Osterzgebirge zog und dabei auch Niederschläge mitbrachte, hat die Schneefälle verursacht.

Das Kammgebiet des Osterzgebirges macht derzeit schon einen herrlich winterlichen Eindruck. Das ist allerdings nicht allein auf die Schneedecke zurückzuführen, sondern ebenso auf den Raureif, der die gesamte Landschaft weiß überzogen hat. Dafür hält die Wetterküche in diesen Tagen die optimale Mischung bereit: viel Nebel und frostige Temperaturen. Bei Temperaturen von minus sechs Grad in der Nacht zu Mittwoch und minus vier Grad in der Nacht zu Donnerstag sind die feinen Nebeltröpfchen überall festgefroren, wo sie auf etwas Festes stießen. Häuser, Bäume, Zäune sind so mit einer weißen Schicht überzogen. „Es sieht schön winterlich aus“, stellt der Wetterbeobachter fest. Selbst tagsüber stieg die Temperatur nicht höher als minus 1,4Grad.

Auch die nächsten Tage wird es winterlich kalt bleiben. Die Polarluft bestimmt bis zum Wochenende die Temperaturen in der Region. Anfang nächster Woche könnte das Thermometer nach den aktuellen Voraussagen wieder über den Gefrierpunkt steigen.

Wobei es deutliche Unterschiede je nach Höhenlage gibt. So herrschte am Donnerstag auch in der Region um Dippoldiswalde leichtes Schneegrieseln. Die weißen Flocken blieben aber kaum liegen. Es war hier noch nicht genügend kalt dafür.

Auch in den Gebirgslagen ist bisher trotz der Schneedecke die Schneegrundlage noch nicht ausreichend für den Wintersport. Die Schneedecke muss sich erst noch ein wenig verfestigen und am besten noch mehr durchfrieren. Daher fahren am Wochenende auch noch keine Wintersportzüge von Dresden über das Müglitztal hoch nach Altenberg, wie die Städtebahn Sachsen informierte. Wer trotzdem den Winter schon genießen will, kann aber mit den regulären Zügen und Bussen ins Osterzgebirge hoch gelangen.

