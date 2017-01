Der Winter packt zu Zuckelnde Straßenbahnen. Busse in Schneeverwehungen. Zugepappte Schilder. Nachbestelltes Salz.

Bis zu 15 Zentimeter Schnee über Nacht sorgten dafür, dass der Winterdienst bereits ab den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz war. So auch auf der Mittleren Bergstraße in Radebeul.

Auf der Meißner Straße in Radebeul rutschte in Zitzschewig ein Pkw auf einen anderen und sorgte für Stau.

Eingeschneit und trotzdem abgeholt. Die Entsorger kämpften sich tapfer durch den Schnee.

Gebremst durch einen langsam vorneweg fahrenden Polizeiwagen ging es am Donnerstagmorgen nur mit maximal 30 bis 40 Kilometern pro Stunde über die wichtige Schnellstraße zwischen Reichenberg und Weinböhla. Der Untergrund war sehr glatt, so ein Autofahrer.

Ähnlich erging es Autofahrern auf den Nebenstraßen und Höhenzügen von Radebeul. Wegen des immer wieder einsetzenden Schneefalls konnten die Räumfahrzeuge der Firmen Hasse und Nehlsen erst ab etwa acht Uhr von den dann freigeschobenen Hauptstraßen in die Höhenzüge und kleineren Straßen abbiegen.

Zehn Tonnen Salz haben die Männer auf die Radebeuler Straßen gestreut. Noch dreimal so viel lagert an der Fabrikstraße. „Wir haben 50 Tonnen nachbestellt“, so Jürgen Hasse.

Die Probleme mit Glätte und Schnee begannen allerdings bereits am Vorabend. So meldete die Verkehrsgesellschaft Meißen Schneeverwehungen zwischen Zottewitz und Goltzscha. Oberhalb des Meißner Rauhentals seien zwei Busse abgeschnitten worden, da die Abfahrt über die Straße zu glatt war. Erst nach einem Anruf bei der Polizei hätte sich die Stadt Meißen bereiterklärt, den Winterdienst nach 20 Uhr nochmals zum Streuen zu schicken.

Für das Landratsamt sagte dessen Sprecherin Helena Musall, dass vom Kreis aus in der Schneefallzeit 34 Winterdienstfahrzeuge im Einsatz waren. Diese hätten sich um über 1 000 Kilometer an Straßen im eigenen Netz gekümmert. Mehr als 160 Tonnen an Auftaumittel wurden der Sprecherin zufolge ausgebracht. Alle Straßen seien befahrbar geblieben. Keine Strecke habe gesperrt werden müssen. „Es gab auch keine uns bekannten außergewöhnlichen Ereignisse in den letzten 24 Stunden“, so Helena Musall. Am Kreisverkehr Lampertswalde ereignete sich ein Unfall mit Sachschaden an einem Sattelzug. Durch Ausweichverkehr und Rückstau von der A 4 und A 14 wurde der Winterdienst leicht behindert.

Einige Straßenbahnen der Linie 4 rollten allerdings verspätet in Radebeul ein. DVB-Sprecher Falk Lösch: „Die Bahnen sind schwer und liegen fest im Gleis. Da kann nichts rutschen.“ Die Verspätungen kamen eher zustande, weil die Straßenbahnen nur langsam hinter den rutschenden Autos her zuckeln konnten, sagt der Sprecher. So mussten einige Fahrgäste am Morgen lange auf die Bahnen Richtung Radebeul-West beziehungsweise Weinböhla warten.

Die Männer vom Coswiger Winterdienst waren seit 4 Uhr im Einsatz. Den sogenannten großen Winterdienst mit einem Salzfahrzeug erledigt das Unternehmen Neru, den kleinen der städtische Bauhof mit vier Multicar-Fahrzeugen. Die verteilen jedoch kein Salz, sondern Streugut.

Parkplätze vom Schnee blockiert

Wer in Radebeul-West am Vormittag einen Parkplatz suchte, hatte schlechte Karten. Zahlreiche Parkflächen vor allem am Straßenrand waren von hohen Schneehaufen besetzt, die offensichtlich beim Freischieben der Fahrbahn oder der Fußwege liegenblieben.

Was ebenfalls für Verunsicherung sorgte: Der Schnee hatte viele Verkehrsschilder unkenntlich gemacht. So auf der Meißner Straße in Zitzschewig in Fahrtrichtung Dresden. Dort waren nicht nur die 30er-Schilder an der Löma-Einfahrt unter einer weißen Mütze verschwunden. Auch die Anzeigewerte auf der städtischen Tempotafel ließen sich nur erahnen.

Noch gefährlicher: Auch Hauptstraßenschilder und der Hinweis auf die Straßenbahn hatten sich getarnt. Und das langlebig. Selbst am Nachmittag pappte der Schnee noch auf den Schildern fest.

Weitestgehend ohne größere Probleme wurde nach Auskunft der dortigen Rathäuser der Winterstart in Radeburg und Moritzburg gemeistert. In der Zillestadt war der städtische Bauhof mit insgesamt vier Schneeräum- und Streufahrzeugen ab fünf Uhr in den Ortsteilen unterwegs. Die größeren Straßen werden von einer Fremdfirma beräumt. Beim aktuellen Wetter benötigt der Bauhof pro Tag zwischen acht und zwölf Tonnen Feuchtsalz.

In Moritzburg ist der komplette Winterdienst an zahlreiche Fremdfirmen vergeben, die zumeist in den jeweiligen Ortsteilen ihren Sitz haben.

