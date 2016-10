Der Winter kann kommen Um Straßen und Plätze von Schnee und Eis zu beräumen, braucht die Bergstadt Altenberg Hilfe. Die hat sie sich jetzt geholt.

Altenberg schafft den Winterdienst nicht allein. Jetzt sollen Firmen helfen. © dpa

Die Bergstadt ist für die kalte Jahreszeit gerüstet. Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, den Winterdienst an einige Fremdfirmen mit zu vergeben. Denn allein kann der städtische Bauhof das Räumen und Streuen der Gemeindestraßen und öffentlichen Wege und Plätze nicht leisten, wenn der Winter im oberen Osterzgebirge zuschlägt und die Pendler rechtzeitig zur Arbeit bzw. wieder nach Hause kommen wollen.

Dem vorausgegangen war eine öffentliche Ausschreibung der Leistung. Daraufhin gingen mehrere Angebote im Rathaus ein. Über die Jahre hat sich ein eingespieltes Team herausgebildet, sodass es dem Stadtrat auch keine Schwierigkeiten machte, den Bedarf abzudecken und die Aufträge in einem Umfang von insgesamt rund 260 000 Euro pro Jahr auszulösen. Die Arbeiten wurden gleich für die nächsten Jahre bis zum 30. April 2023 vergeben. Ziel war, so begründete Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) die Entscheidung, den Firmen mehr Sicherheit zu geben. Denn für den Winterdienst brauchen sie allerhand Technik, die sie sich anschaffen müssen. Zudem gebe es in den Verträgen eine sogenannte Gleitklausel. Darin ist vereinbart, dass bei unerwarteten Kostensteigerungen von mehr als fünf Prozent zum Beispiel durch den Mindestlohn oder höhere Kraftstoffpreise eine Anpassung vorgenommen wird.

