Der Winter ist zurück Arktische Luft bestimmt seit dem Ostersonntag das Wetter in der Sächsischen Schweiz. Worauf Pflanzenfreunde jetzt achten müssen.

Tief verschneit ist das Osterzgebirge wieder. Hier sieht es auch wie im tiefen Winter an der Straße von Geising nach Zinnwald. © Frank Baldauf

Oktober bis Ostern gilt ja als Faustregel für Autofahrer, wie lange sie mindestens Winterreifen aufziehen sollten. Dieses Jahr müssen sie diese etwas großzügiger auslegen. Denn ausgerechnet das Osterwochenende hat den Winter in den Landkreis zurückgebracht. Am Ostermontag lagen an der Wetterwarte in Zinnwald sechs Zentimeter Schnee, am Dienstag hatte sich die Schneedecke auf fast zwölf Zentimeter verdoppelt, wie Wetterbeobachter Lars Wagner informierte.

Schneeschauer tauchten nicht nur den Erzgebirgskamm wieder in winterliches Weiß, sondern auch die tieferen Lagen. Beispielsweise war am Dienstagmorgen gegen acht Uhr die Staatsstraße 190 zwischen Dippoldiswalde und Glashütte geschlossen mit Schnee bedeckt. Einzelnen Autofahrern, die wohl schon auf Sommerreifen umgerüstet hatten, machte das Probleme.

Jedoch blieb die weiße Pracht nicht liegen. Der Boden ist durch das Frühlingswetter der vergangenen Tage schon so weit angewärmt, dass sie schnell wieder abtaute. Außerdem war auch die Luft nicht kalt genug. So sank die Temperatur an der Wetterstation in Dippoldiswalde-Reinberg selbst in der Nacht zu Dienstag nicht unter den Gefrierpunkt. Als es am kältesten war während der Nacht, stand das Thermometer immer noch bei 0,3 Grad Celsius und damit knapp im Plus-Bereich.

Lars Wagner hat keine guten Nachrichten für alle Ferienkinder. Die kalte Luft bestimmt auch in der Sächsischen Schweiz weiterhin das Wetter bis zum Wochenende. Es bleibt kalt. Mit Niederschlag ist auch immer mal zu rechnen. Regen, Graupel und in höheren Lagen Schnee. Damit kann die Schneedecke in Zinnwald durchaus noch weiter wachsen. Dienstagmittag stand dort die Quecksilbersäule bei einem Grad unter null.

Aber der Wetterbeobachter sieht in dem nasskalten Wetter keinen Grund zur Beunruhigung. „Wir haben jetzt Mitte April. Da kommt so etwas durchaus vor. Wir sind dieses Jahr durch das milde Frühlingswetter in den vergangenen Wochen schon etwas anderes gewöhnt“, sagt er.

Eine Hoffnung geht allerdings nicht so richtig in Erfüllung. Wer noch einmal auf die Skier steigen will, findet nur schlechte Bedingungen. Weil es nicht kalt genug ist, fällt der Schnee nur als Pappschnee. „Höchstens, wenn jemand ein paar alte Latten hat, bei denen es nicht drauf ankommt, ob sie kaputtgehen. Damit kann man es vielleicht probieren“, meint Wagner.

Aufpassen müssen aber Pflanzenfreunde, die schon Balkonpflanzen ins Freie gestellt haben. Die sollte man jetzt an eine geschützte Stelle rücken oder abdecken. Aber dabei ist Vorsicht geboten. Judith Henke, Eigentümerin der Baumschule Lux in Bannewitz, gibt den Tipp: „Kübelpflanzen sollte man auf keinen Fall ins Innere stellen. Die Temperaturschwankungen auf 20 Grad plus und dann wieder zurück sind zu viel Stress für die Pflanzen.“ Wer im Garten bereits Kohlrabi oder ähnliches Gemüse gepflanzt hat, kann über dieses einen Eimer stülpen und somit schützen. Henke geht aber nicht davon aus, dass die Minustemperaturen für großen Schaden in Gärten sorgen. Kurioserweise helfe gerade der Regen oder auch der Schnee auf den Pflanzen. „Das wirkt wie ein Frostschutz“, sagt sie.

