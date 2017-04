Der Winter ist noch nicht vorbei Eigentlich ist Frühling. Zu Ostern werden die Bischofswerdaer aber nicht viel davon spüren. Und auch die Ferienwoche wird nicht besser.

Diese Kirschblüten bei Uhyst warten auf Bienen, die sie bestäuben. Doch die Insekten werden Ostern vermutlich lieber in ihrem Stock bleiben. © Steffen Unger

Ostern fällt nicht aus, aber doch ins Wasser. Thomas Hain, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) redet nicht lange drum herum und beerdigt gleich mit dem ersten Satz jedes Quäntchen Hoffnung auf warme Frühlingstage am kommenden Wochenende. „Sie wollen es eigentlich gar nicht wissen“, ist er überzeugt und setzt nach: „Der Winter ist noch nicht vorbei.“

Eigentlich ist das Wetter jetzt schon so, wie es auch am gesamten Wochenende sein wird. Dazu wird es aber noch deutlich kälter. „Nach dem warmen Montag mit 22 bis 23 Grad hat uns eine Kaltfront überquert“, erklärt Hain die aktuelle Wetterlage. Und genauso geht es nun weiter. „Das war der Startschuss für wechselhaftes und sehr kühles Osterwetter“, sagt der Meteorologe aus Leipzig.

Das Übel ist bereits im vollen Gange. „Der Mittwoch begann mit vielen Wolken, die Sonne schien nur kurzzeitig“, sagt Hain. Donnerstag kommt dann noch Regen dazu. Das Quecksilber schafft es dann nur noch knapp über die Zehn-Grad-Marke.

„Der Karfreitag wird gar nicht so schlecht“, verbreitet der Wetterfachmann ein wenig Optimismus. Es regnet nicht am ersten Feiertag des verlängerten Wochenendes, viele Wolken und zehn Grad Tageshöchsttemperatur sind aber wenig frühlingshaft. Am Sonnabend wird es vielleicht noch drei oder vier Grad wärmer. Das war’s dann aber mit dem Frühling.

„Dann bricht so richtig die Kaltluft herein nach Sachsen“, prognostiziert Hain Fröstelgrade. Die Tageswerte bleiben einstellig, nachts ist in der Oberlausitz Frost möglich und im Erzgebirge fällt Schnee. Dazu weht am Ostersonntag und am Ostermontag sehr böiger Wind. „Wer also die Winterschuhe noch nicht weggepackt hat, sollte in die Berge fahren“, rät Thomas Hain.

Solches Wetter ist zu Ostern in unseren Breiten keine Überraschung. „Leider ist das sehr häufig, dass wir zu Ostern einen Kaltluftvorstoß haben“, so der Meteorologe. Hain fasst zusammen: „Es wird sehr, sehr wechselhaft und sehr windig.“

Und es bleibt genau so. Auch die Ferienwoche nach Ostern wird kein Frühlingsfest. „Das schießt sich so richtig ein“, beschreibt Hain das Wetter. Es wird kalt, nachts sinken die Temperaturen sogar bis auf den Gefrierpunkt und selbst im Tiefland ist Frost möglich.

