Der Winter ist der beste Fahrlehrer Viele Schüler sind erst einmal unsicher. Manche Übungsstunde musste schon abgebrochen werden.

Linda Neugebauer hat im Sommer mit der Fahrschule begonnen. Jetzt muss sich die 21-Jährige umstellen. Aufgrund eines Umzugs setzt sie die Fahrschule nun im Winter fort. „Ich muss mehr aufpassen, aber im Winter lernt man es am besten“, sagt die junge Frau. Fahrlehrer Andreas Jentzsch von der Fahrschule Janasek kann das nur bestätigen. © André Braun

Ruhig rollen die Reifen des VW über den Steigerhausplatz in Döbeln. Der Asphalt ist trocken. Plötzlich ruft Andreas Jentzsch: „Jetzt.“ Und Linda Neugebauer tritt auf die Bremse. Es gibt einen Ruck, einen leichten Knall. Und alle Insassen werden nach vorn gezogen. Das Auto steht. Nach fünf Metern Bremsweg. Die Fahrschülerin fährt weiter. Der Asphalt ist mit Schnee und Eis bedeckt. Wieder ruft Fahrlehrer Jentzsch: „Jetzt.“ Wieder tritt die 21-Jährige sofort auf die Bremse. Doch der VW rutscht weiter und weiter. Kein Ruck, kein Knall. Die Insassen bleiben in ihren Sitzen. Bremsweg: gute 20 Meter. Bei einer Geschwindigkeit von gerade einmal 30 km/h.

„Davor habe ich Angst“, sagt Linda Neugebrauer, die ihre dritte Fahrstunde bei Andreas Jentzsch von der Fahrschule Janasek hat. Ein bisschen Fahrerfahrung hat die junge Frau schon. Vor ihrem Umzug nach Döbeln hatte sie bereits einige Fahrstunden absolviert, noch im Sommer. „Jetzt muss ich mehr auspassen, aber es geht. Und im Winter lernt man doch am besten zu fahren“, meint die einstige Mittweidaerin. Dass kann Andreas Jentzsch nur bestätigen: „Es regnet, ist dunkel und es gibt Schnee.“ Für viele sei es schon ein Unterschied, ob sie im Dunkeln oder im Hellen fahren, meint der Fahrlehrer. Und: „Die meisten sind froh, wenn sie jetzt noch jemanden mit dabei haben.“

Viele Schüler seien in den vergangenen Tagen etwas unsicher in das Fahrschulauto gestiegen. Auch für Linda Neugebauer war es ungewöhnlich, jetzt bei den winterlichen Bedingungen zu fahren. Eigentlich unbegründet. Denn Schwierigkeiten gibt es laut Jentzsch kaum. Seine Devise: Langsamer fahren und genügend Abstand halten. Der Fahrlehrer schickt die Neulinge bei Schnee eher auf die Bundesstraßen, weniger auf die Nebenstraßen. Nur beim Einparken wird es kompliziert. Denn aufgrund des Schnees sind viele Markierungen nicht zu sehen. Auch der Fahrbahnrand ist nicht immer gut einsehbar.

Was Autofahrer jetzt beachten sollten zurück 1 von 4 weiter Kraftfahrer sollten allgemein vorausschauender Fahren. Generell empfiehlt Fahrlehrer Andreas Jentzsch, langsamer zu fahren. Insbesondere beim Heranfahren an Kreuzungen gilt: Fuß weg vom Gas. Weil sich aufgrund der Glätte der Bremsweg verlängert, ist es wichtig, genügend Sicherheitsabstand einzuhalten. Bevor die Kraftfahrer losfahren, sollten sie ihr Auto checken: Ist genügend Wachmittel drin? Ist Frostschutz aufgefüllt? Hat das Auto Winterreifen? Ist genug Kraftstoff im Tank?

Einen Termin musste Jentzsch aufgrund der Witterung auch schon abbrechen. Mit einem Fahrschüler war er am Mittwoch auf der Autobahn unterwegs, als es zu schneien anfing. „Wir sind nur mit 70 km/h hinter einem Lkw her. Da konnte ich dem Fahrschüler nichts mehr beibringen“, meint der 35-Jährige, der seit Oktober bei Steffen Janasek arbeitet. Die verlorene halbe Stunde wolle er bei einem anderen Termin dranhängen. Reinhard Fichtner von der gleichnamigen Fahrschule musste bisher noch keine Fahrstunde abbrechen oder absagen. „Solange die Busse noch fahren, fahre ich auch“, sagt der Fahrlehrer. Auch seine Schüler seien in diesen Tagen skeptisch und zurückhaltender als sonst.

Prüfer kulanter bei Winterwetter

Doch das Wetter hat auch seine guten Seiten. Nicht nur, dass die Fahrschüler gleich von Anfang an damit umgehen lernen. Auch die meisten Prüfer seien bei dieser Witterung kulanter. „Je schlechter das Wetter, desto leichter die Prüfung“, sagt Fichtner. Schließlich sind bei Schnee manche Linien und Markierungen nicht mehr zu sehen. Und auch Jentzsch bestätigt, dass die Prüfer bei Schneetreiben etwas kulanter sind. Schwierig für den Fahrschüler sei es nur, meint Fichtner, wenn alle Übungsstunden bei gutem Wetter absolviert wurden und es nur zur Prüfung schneit.

Noch ein bis zwei Übungsstunden, dann will Andreas Jentzsch mit Linda Neugebauer die Sonderfahrten angehen. Dann heißt es ab auf die Autobahn oder im Dunkeln nach draußen. Auch die Überlandfahrt gehört mit dazu. „Wenn alles zugeweht ist, dann hat eine Überlandfahrt allerdings keinen Sinn“, so Jentzsch. In solch einem Fall würde er den Termin auch absagen. Ihre dritte Fahrstunde hat die junge Frau allerdings ohne große Probleme hinter sich gebracht. „Sie macht sich bisher gut“, lobt der 35-Jährige.

