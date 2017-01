Der Winter ist da

Die Geschwister Magdalena (8) und Valentin (10) Mathey spielen im Garten unweit des Olbersdorfer Sees. Sie haben am Montag noch schulfrei. © Rafael Sampedro

In prachtvollem Weiß präsentierte sich der Olbersdorfer See zum Wochenbeginn.

Region. Mit dem neuen Jahr hält der Winter in der Oberlausitz Einzug. Was für viele – besonders natürlich die Kinder, die am Montag noch Schulferien haben – eine willkommene Freude ist, ärgert die Autofahrer. Unfälle und Verkehrsbehinderungen werden aus der südlichen Oberlausitz gemeldet, etwa diese aufwändige Lkw-Bergung.

Die Schneefälle sollen noch bis in die Abendstunden andauern. Auch morgen wird ein ähnliches Bild erwartet. Am Sonnabend könnten die Temperaturen nachts bis auf minus 14 Grad fallen. (szo)

