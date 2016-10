Der widerspenstige Wallone Paul Magnette, der Regierungschef des südlichen Teils Belgiens, kennt sich aus mit Europa und sagt Nein zu Ceta.

Der Mann, der Ceta stoppt: Paul Magnette aus der Wallonie. © dpa

Er ist das Zünglein an der Waage. Kaum ein anderer Politiker steht in diesen Tagen in Europa derart im Rampenlicht wie Paul Magnette. Der 45-jährige Sozialdemokrat ist seit 2014 Regierungschef des südlichen Teils Belgiens, der Wallonie. Noch vor wenigen Wochen dürfte sein Name den meisten unbekannt gewesen sein, nun ist er in aller Munde. Der in Löwen unweit von Brüssel geborene Politologe hat im Oktober einen Brief an die Kommission geschickt – und darin seine Bedenken am Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada geäußert: „Wenn wir jetzt unterzeichnen, kaufen wir die Katze im Sack“, tönte der Wallone unter anderem.

Seither genießt er größte Aufmerksamkeit in Brüssel: nicht nur von der föderalen Regierung Charles Michel, sondern auch von der EU-Kommission selbst, die sich als Vermittler übt – auch wenn Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker noch vor wenigen Tagen einen bissigen Seitenhieb an den liberalen Michel austeilte, wer denn nun Regierungschef des Landes sei. Denn das belgische System sieht vor, dass alle fünf regionalen Regierungen dem Handelsabkommen zustimmen müssen.

International mag Magnette bislang ein eher unbeschriebenes Blatt gewesen sein. Dennoch ist er keinesfalls ein Neuling auf der belgischen Politbühne: 2007 begann sein rasanter Aufstieg mit seinem Ministerposten in der wallonischen Regierung. Noch im selben Jahr wurde er als Ressortchef für Klima und Energie in die föderale Regierung berufen – unter anderem unter Guy Verhofstadt, dem heutigen Chef der Liberalen im Europäischen Parlament: inzwischen einer seiner größten Kritiker.

Zweifel am Investorenschutz

Trotzdem könnte Magnette, wenn es ihm gelingt, in der Ceta-Krise sein Gesicht zu wahren, schnell weiter aufsteigen. Schon 2013 stand der derzeitige Bürgermeister von Charleroi (ein Posten, der derzeit unter seinen Verpflichtungen als wallonischer Ministerpräsident deutlich vernachlässigt werden dürfte) an der Spitze der PS (Partie Socialiste). Doch Magnette gab den Vorsitz an den langjährigen Parteichef Elio Di Rupo zurück, der sie seither wieder führt. Womöglich könnte es bald zu einem neuerlichen Wechsel an der Spitze kommen. Denn die Sozialdemokraten, die im Vergleich zu ihrer deutschen Schwesterpartei deutlich weiter links stehen, verlieren zunehmend Stimmen an die kommunistische Partei des Landes. Es wäre nicht überraschend, würde Magnette den Parteivorsitz für sich beanspruchen – gebunden an das Versprechen, die Partei zu ihrer einstigen Größe zurückzuführen.

Der Politologe, der seinen Professorentitel bereits mit Anfang 30 erlangte, unterrichtet bis heute an der Universität von Brüssel in seinem Fachgebiet – Europa. Mehrere Bücher hat er dazu bereits verfasst, darunter „Was ist die Europäische Union“ oder „Ist die Kommission der beste Freund der kleinen Mitgliedsstaaten?“. Sein jüngstes Werk: „Die Linke stirbt nie.“

Trotz klärender Dokumente bringt Magnette immer wieder Zweifel an den Regelungen zum Investorenschutz, aber auch Arbeitnehmerinteressen als Grund für das Nein seiner Region zu Ceta an. Eine Äußerung des Parteigenossen Di Rupo legt nahe, worum es Magnette eigentlich geht: Man demonstriere der Welt gerade, „dass wir Prinzipien haben“. Seine innenpolitischen Querelen mit Regierungschef Michel könnten Magnette jedoch zu Fall bringen, wenn Ceta seinetwegen vorerst scheitert – eine gefährliche Gratwanderung.

