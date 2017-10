Der Westen bringt Ämter aufs Land In Meißen läuft es gerade anders herum – dabei bietet die Digitalisierung Chancen, das Land zu beleben.

Der Remonteplatz 7 ist denkmalgeschützt, aufwendig saniert und riesig – wer soll hier einziehen, wenn die Vermesser gehen? © Archiv/Anne Hübschmann

Zentralisiert der Landkreis Meißen seine Behörden noch – während im Westen gerade wieder damit begonnen wird, Ämter aufs Land zu bringen? Zur Erinnerung: Der Behördenneubau in Meißen wird vor allem in Großenhain zu erheblichem Leerstand führen. Allein das am Remonteplatz angesiedelte Dezernat Technik soll fast vollständig nach Meißen gehen. Das Kreisvermessungsamt in dem aufwendig sanierten Gebäude am Alberttreff würde ausziehen. Damit wird ein weiteres Gebäude, der Remonteplatz 7, nach dem bereits leeren Gebäude Remonteplatz 10 vom Landkreis aufgegeben. Aber es geht auch anders.

In Hessen läuft das gerade umgekehrt: Auch dort sind immer mehr Einwohner abgehängt. Kaum Busverbindungen, Kneipen zu, Läden dicht. Jetzt hat die Politik die Reißleine gezogen und verlegt Ämter und Behörden bewusst zurück aufs Land. Die Politik entdeckt den ländlichen Raum neu. Die hessische Landesregierung verlegt viele Arbeitsplätze von Behörden aus den Großstädten in die Region. Zum Beispiel nach Lauterbach: 100 Arbeitsplätze. Für Martin Leinweber, Chef des Finanzamts, eine prima Sache, so die Hessische Rundschau: „Weil es sehr viele Pendler gibt, die ins Rhein-Main-Gebiet fahren, die sind alle sehr froh, nicht mehr so lange Wege auf sich zu nehmen. Probleme, Personal zu finden, gab es hier nicht.“

Lauterbachs Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller hat auch die Familien im Blick, die mitkommen. So erwartet er vom Behördenumzug auf lange Sicht einen echten Schub für seine Kommune. „Die positiven Effekte sehe ich in Kaufkraft, Wirtschaftskraft und die Chance, dass Leute, die einpendeln, dann auch dauerhaft hier Wohnsitz nehmen.“ Was in Lauterbach passiert, ist erst der Anfang. Vom Behördenumzug profitieren auch Fritzlar, Nidda, Weilburg, Michelstadt, Bensheim mit insgesamt 200 Arbeitsplätzen. Und es sollen noch mehr werden.

Aus der Sanierungsgeschichte zurück 1 von 5 weiter 880 bis 1885 als Husarenkaserne errichtet (Standquartier der 18er Husaren). Bis 1993 militärisch genutzt. Bis 2004 Leerstand. Umfangreiche Bauschäden durch eindringendes Regen- und Grundwasser. Schwammbefall. Ab 2004 umfassende Sanierung nach den Vorgaben des Denkmalschutzes, der das Haus Remonteplatz 7 als typische Reiterkaserne unter Schutz gestellt hat. 3,2 Millionen Euro investiert der Freistaat samt besonderem Brandschutz und Klimatisierung. 70 Prozent der Holzbalkendecken sind nicht mehr zu retten, müssen erneuert werden. Im Keller steht das Grundwasser 80 Zentimeter tief. Um Kosten zu sparen, werden die Kellerräume aufgegeben und mit einer Stahlbetonplatte verschlossen. Gegen aufsteigende Nässe werden alle Außen- und Innenmauern aufgesägt und gesperrt. 2008 kommt die Gebiets- und Funktionalreform, das Land gibt die Aufgabe und das Haus an den Landkreis Meißen. Der will das Haus nun leerziehen.

Ganz anders läuft es dagegen in Sachsen. Hier wird weiterhin in größere Städte hin zentralisiert. Dabei hat der Freistaat Sachsen in Großenhain über 3,2 Millionen Euro für die Sanierung ausgegeben. Dieter Wilhelm Ruf, Abteilungsleiter Portfolio beim Zentralen Flächenmanagement des Freistaates (ZFM), kennt das Problem. „Es war nicht das Geld des Landkreises und folglich gibt es keine Abschreibungen, die zu beachten sind“, so Ruf.

Warum Sachsen den Remonteplatz 7 überhaupt an den Kreis abgegeben hat? „Weil es aussichtslos war, für solch ein denkmalgeschütztes Objekt der Größe private Käufer zu finden“, erzählt Dieter Ruf. Nun wiederholt sich das Prozedere auf Kreisebene. Der Verweis auf andere Vermessungsämter, zum Beispiel Roßlau, zieht nicht. Dieses Gebäude stammt aus den 1970er Jahren und ließ sich so problemlos als Firmenobjekt mit unterschiedlichsten Nutzern umgestalten.

