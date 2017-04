Der Westbogenpartyservice aus Nochten Monika Weier war 15 Jahre Inhaberin der Kantine am alten Kraftwerk in Boxberg. Als Rentnerin startet sie noch mal neu.

Monika Weier führte viele Jahre die Kantine „Westbogen Imbiss“ im Gewerbegebiet West am alten Kraftwerk Boxberg. Nun betreibt sie von zu Hause aus einen Partyservice. Der Name Westbogen bleibt, doch ihre Küche hat die Nochtenerin jetzt im Hof der ehemaligen Schmiede in Nochten, die zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. © andré schulze

Also den endgültigen Abschied von Pfannen und Töpfen, vom Schnippeln, Rühren und Backen hat Monika Weier noch für ein paar Jahre nach hinten geschoben. Dabei sah es im vergangenen Jahr ganz danach aus, dass die 62-Jährige sich auf das Rentnerleben einstellt. Denn von den Arbeitsjahren her hatte die Nochtenerin das reguläre Rentenalter erreicht. Trotzdem fiel ihr die Entscheidung nicht leicht, ihren Westbogen-Imbiss zuzumachen. 15 Jahre lang war die Kantine im Gewerbegebiet am Westbogen am alten Kraftwerk Boxberg ihre Arbeitsstätte. Und viel mehr als das.

Denn Monika Weier war als Inhaberin zuständig für ihre Mitarbeiterinnen, für Einkauf, Kalkulation, Küche, Abrechnung. Und gebacken, gekocht, Bockwurst gewärmt und Kaffee verkauft hat die Chefin auch sehr oft. „Morgens um 5 Uhr habe ich Kuchen gebacken. Die Arbeiter waren verrückt nach Kuchen“, erzählt sie. Vor allem Zupfkuchen und Eierschecke gingen immer. Neben Frühstück gab es im Westbogen-Imbiss natürlich auch Mittagessen. Zu Hoch-Zeiten hatte Monika Weier sieben Mitarbeiter. Bis zu 300 Mittagessen gingen über die Theke. Im Speisesaal der Kantine fanden bis zu 60 Gäste Platz. In einer Lagerhalle der Firma Hilzinger hatte sich Monika Weier die Küche und den Speiseraum eingerichtet.

Sie kochten einige Jahre für die Schulen in Boxberg und den Hort, für die Kitas in Boxberg, Reichwalde und Uhyst. Auch der Kranken- und Altenpflegedienst Palmroth in Boxberg hatte beim Westbogen-Imbiss Essen für seine Einrichtungen geordert, eine ganze Reihe Senioren bekamen per Lieferservice ihr Essen. Das erforderte natürlich, dass an sieben Tagen die Woche gekocht wurde. „Das will doch heute keiner mehr machen“, sagt Monika Weier.

Und natürlich kamen viele Mitarbeiter aus den Unternehmen in dem Boxberger Gewerbegebiet zum Frühstück oder zum Mittag in den Westbogen-Imbiss. Als am Kraftwerk zum Beispiel der 500-Megawatt-Block gebaut wurde, stellte sie auf das Gelände extra noch einen Verkaufswagen. Drei, vier Jahre ging das so. „Masse macht's. Täglich 60 bis 80 Bockwürste und 70 Bildzeitungen verkauften wir, später waren es noch 10 Würste und drei Zeitungen“, sagt die 62-Jährige und macht damit anschaulich, wie sich die Situation in den vergangenen Jahren veränderte. Der Grund: Immer weniger Leute in immer weniger Firmen arbeiten in dem Gewerbegebiet, so der Eindruck von Monika Weier. Der lange Abschied des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall, die Unsicherheit, wer als Käufer nachfolgt, wie viel Aufträge bei den Firmen der Region bleiben und zu welchen Konditionen, das habe sich bemerkbar gemacht und ausgewirkt.

Es seien auch Tränen geflossen, als sie ihren Mitarbeiterinnen gekündigt habe. „Ich hatte sehr gute Mitarbeiter. Wir haben uns gut verstanden, waren ein gutes Team, jeder hat sein Bestes gegeben“, sagt die Nochtenerin. Doch den Imbiss weiter betreiben, das war auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr sinnvoll. „Es ist nicht mehr richtig gelaufen.“ Das sagte sie auch Interessenten, die sich wegen einer möglichen Übernahme bei ihr erkundigten.

Sie sagt das ganz ohne Groll. Als beispielsweise für die Kitas eine neue Ausschreibung kam, gewann die eine Großküche aus Hoyerswerda. „ Die kochen täglich 3 000 bis 4 000 Essen. Da kann ich nicht mithalten“, so Monika Weier. Ein Abstecher in der Mittagszeit zum Fenster- und Türenproduzenten Hilzinger im Gewerbegebiet am alten Kraftwerk zeigt, dass dort weiter mittags gegessen wird. Bestellt werde jetzt bei der Küche der Firma ISS VSG im Kraftwerk Boxberg, sagt Hilzinger-Betriebsleiter Wolf-Ulrich Marzisch. „Von der Kantine hatten wir das Essen ganz frisch auf dem Teller. Jetzt kommt es in Thermoboxen“, so der Betriebsleiter.

Monika Weier wird am Wochenende ohne Thermoboxen auskommen. Denn dann liefert sie mit ihrem neu eröffneten Partyservice gleich gegenüber in den Feierraum der Firma Ladusch das Essen für einen 60. Geburtstag. Bis in den Mai hinein hat sie bereits Buchungen, für Jugendweihen, Familienfeiern. Sie hat ein Kleinstgewerbe angemeldet und mithilfe ihrer Familie eine Küche für den Partyservice eingerichtet. Als Ein-Mann-Betrieb wird sie jetzt arbeiten. „Ich möchte noch in Übung bleiben und nicht nur vor dem Fernseher sitzen“, sagt sie. Etwas dazuverdienen, drei, vier Aufträge im Monat, das würde ihr schon reichen, sagt sie. Partybuffets, Firmenfeiern, Warmes, Kaltes, Deftiges und Ausgefallenes bietet die gelernte Köchin, die ihren Meister hat und für den Konsum Hunderte Lehrlinge ausbildete, später Umschülern das Einmaleins des Kochens beigebracht hat, 15 Jahre ihren Imbiss betrieb: Ans Aufhören kann sie nicht denken, auch wenn sie jetzt Rentnerin ist.

