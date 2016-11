Der Wenzelsmarkt ist eröffnet König Wenzel begrüßte am Freitagabend die ersten Besucher auf dem Bautzener Weihnachtsmarkt.

König Wenzel heißt die Besucher auf dem Bautzener Weihnachtsmarkt willkommen. © Robert Michalk

Pünktlich 17 Uhr am Freitag kam König Wenzel auf dem Bautzener Weihnachtsmarkt an und eröffnete damit das weihnachtliche Treiben zwischen Kornmarkt und Hauptmarkt. Mit dem Stollenanschnitt durch den Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens wird der Wenzelsmarkt am Sonntag um 12 Uhr dann offiziell eröffnet. Das vier Meter lange Backwerk, das am Hauptmarkt angeschnitten und verteilt wird, kommt aus der Backstube von Bäckermeister Lutz Neumann. Umrahmt wird der Stollenanschnitt durch Bläserklänge von Musikern der Kreismusikschule Bautzen.

Bereits am Sonnabend lohnt sich ein Bummel über den Weihnachtsmarkt. Ab 15.30 Uhr gibt die Folkloregruppe Sprjewjan auf dem Hauptmarkt ein kleines Konzert. Anschließend erscheint um 16 Uhr das sorbische Bescherkind Dzecatko aus Hoyerswerda, das mit seinen zwei Begleiterinnen bis 17 Uhr kleine Gaben unter den Besuchern des Wenzelsmarktes verteilt.

An beiden Tagen präsentiert sich zudem auf dem Hauptmarkt der Feuerwehrförderverein Bautzen mit seinem Oldtimer-Drehleiterfahrzeug „Oma“ sowie mit Glühwein und Kinderpunsch.

Insgesamt bieten auf dem Wenzelsmarkt rund 90 Händler und Gastronomen ihre Waren an. Für Kinder drehen sich auf dem Kornmarkt ein Karussell und eine Mini-Achterbahn. An den Wochenenden wartet unter dem Reichenturm der Streichelzoo mit den wuscheligen Alpakas.

Geöffnet ist der Wenzelsmarkt sonntags bis mittwochs von 10 bis 20 Uhr, donnerstags bis sonnabends von 10 bis 22 Uhr.

