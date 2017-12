Rückblick 2017 Der Weltverbesserer Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron will nicht nur seine eigenes Land, sondern auch Europa reformieren.

Ein junger Präsident voller Ideen: Emmanuel Macron will mit seinen Reformen nicht nur Frankreich voranbringen, sondern auch die Europäische Union. © AFP

Politisches Erdbeben, Tsunami, Wirbelsturm: Die politischen Beobachter in Frankreich überschlugen sich geradezu mit Vergleichen aus der Natur, um die Wucht zu beschreiben, mit der Emmanuel Macron das bisherige System in diesem Jahr umgekrempelt hat. Galt der einstige Wirtschaftsminister von Ex-Präsident François Hollande einige Monate vor der Präsidentschaftswahl im Mai noch als hoffnungsloser Außenseiter, so setzte er sich nicht nur gegen die Bewerber der traditionellen Volksparteien, sondern in der Stichwahl auch gegen Rechtspopulistin Marine Le Pen durch.

All das gelang zudem mit einem neuen Angebot: Seine Partei, die seit der Wahl „La République en marche“ (LREM) heißt, existierte gerade einmal seit April 2016, zählte viele Politik-Novizen und positionierte sich in der Mitte mit dem Versprechen, mit verschiedenen Strömungen zusammenzuarbeiten, um das Land zu reformieren. Und das in Frankreich, wo die meisten Menschen ab dem Teenager-Alter „ihr“ ideologisches Lager klar wählen. Wo sich viele zwar grundsätzlich für Reformen aussprechen, aber Veränderungen lieber bei anderen sehen. Und wo Politiker sich meist langwierig innerhalb ihrer Parteien hocharbeiten müssen und ein kometenhafter Aufstieg wie jener von Macron, der vor wenigen Tagen gerade 40 Jahre alt wurde, kaum vorkam.

Der neue, junge Präsident will vieles anders machen, in Frankreich ebenso wie in Europa, und legte beiden eine ehrgeizige Reformagenda auf. Weil Macrons Partei LREM auch die Parlamentswahlen im Juni gewann, kann er seine Projekte relativ reibungslos umsetzen. Als Erstes brachte er ein Gesetz zur „Moralisierung“ der Politik ein, das Abgeordneten mehr Transparenz vorschreibt, die künftig keine nahen Familienangehörigen mehr als parlamentarische Mitarbeiter beschäftigen dürfen – über den Vorwurf, seine Frau und Kinder großzügig entlohnt zu haben, während deren tatsächliche Arbeit unklar blieb, war der konservative Präsidentschaftskandidat François Fillon gestolpert. Die Affäre hatte über Wochen den Wahlkampf bestimmt.

Mehr Spielraum für Firmen

Rasch ging Macrons neue Regierung, zu deren Chef er den Konservativen Édouard Philippe machte, eine Arbeitsmarktreform an, die unter anderem Erleichterungen des Kündigungsschutzes vorsieht, um den Unternehmen mehr Handlungsspielraum zu geben. Die Widerstandsbewegung der Gewerkschaften und der radikalen Linken ließ im Herbst nach einigen Wochen wieder nach; die Opposition erholte sich bisher nicht von ihren Wahlniederlagen.

Und auch wenn Macron im eigenen Land längst nicht nur Anhänger zählt, ihm das Image anhaftet, er sei ein „Präsident der Reichen“, so wirkt das politische Klima im Land beruhigt, das im Gegensatz zu den beiden Vorjahren von schlimmen Terroranschlägen verschont blieb. Auch die Première Dame Brigitte Macron, seine einstige Lehrerin, macht an der Seite ihres 23 Jahre jüngeren Mannes eine gute Figur.

Macrons Auftritte auf der internationalen Bühne kamen überwiegend gut an – vom selbstbewusst standhaften Händedruck mit US-Präsident Donald Trump bis zum Versprechen vor Studenten im westafrikanischen Staat Burkina Faso, von den Allüren der früheren Kolonialmacht Abstand zu nehmen und Afrika als Partner dabei helfen zu wollen, sich aus eigener Kraft zu entwickeln.

Stärker als seine Vorgänger bekennt sich Macron zu Europa und einer starken deutsch-französischen Partnerschaft. Die Euro-Zone will er massiv umbauen und stärken, dabei hofft er auf Rückendeckung aus Berlin. „Frankreich ist zurück“, lautet die selbstbewusste Botschaft aus Paris. Ob Macron die großen Erwartungen erfüllt, muss sich erst noch zeigen – doch allemal stellte das Jahr 2017 einen Wendepunkt für Frankreich dar.

