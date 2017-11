Der weltbeste Kletterer kommt nach Dresden Adam Ondra tritt erstmals in Ostdeutschland auf. Heinz Zak begleitet ihn oft – demnächst auch bei den Bergsichten.

Sie verstehen sich auch auf engstem Raum im Biwak in der Wand. So campieren Heinz Zak (l.) und Adam Ondra am El Capitan im Yosemite-Tal.

Der Tscheche nutzte beim Klettern der Extremroute „Dawn Wall“ kleinste Vorsprünge und hielt sich mitunter nur mit den Fingerkuppen.

Sie könnten Vater und Sohn sein. Dabei ist unklar, ob die Falten im Gesicht von Heinz Zak das Alter gekerbt hat oder das Lachen. Verwegen fallen die langen Haare auf die Schultern, als sei die Zeit 1979 stehengeblieben. Da gehörte der gebürtige Tiroler zu den Kletter-Hippies, die an den Granitwänden des Yosemite-Tals zum freien Klettern und Leben aufbrachen. Die freie hohe Stirn verrät, dass diese Zeiten Geschichte sind. Zak ist 59 und begleitet Adam Ondra auf Klettertouren, in diesen Tagen auch bei Vorträgen. In zwei Wochen treten sie bei den 14. Bergsichten auf, dem Berg- und Outdoor Filmfestival in Dresden.

Der Tscheche Ondra wirkt dagegen wie ein großer Junge, Typ idealer Schwiegersohn – groß und schlank, sehnig und muskulös, bevorzugt mit freiem Oberkörper an den Wänden unterwegs. Fast verlegen sieht er auf den ersten Blick aus, mit Wuschelmähne und der Strahlkraft frischer Jugendlichkeit. Und doch ist der 24-Jährige einer der kühnsten Kletterer unserer Zeit. Der junge Mann aus Brno/Brünn gilt als derzeit weltbester Kletterer, selbst wenn so ein Gütesiegel amtlich niemand vergibt.

Auf seiner Homepage sind die Anfänge klar benannt: Ondra „begann zur gleichen Zeit zu klettern, als er laufen lernte“. Schon mit acht meisterte er Schwierigkeiten, die nach sächsischer Skala einer Xa entsprechen. Mit neun gab er sein erstes Interview – einem tschechischen Klettermagazin, obwohl er damals nicht sehr gesprächig war. Mit 16 gewann das Wunderkind seinen ersten Weltcup. Inzwischen war Ondra dreimal Kletter-Weltmeister.

Aber ihn zog es raus an große Wände. „Wettkampfklettern ist ein sehr schöner Sport“, sagt Ondra dem Magazin „Bergsteiger“. „Draußen zu klettern, ist mehr als Sport. Es beeinflusst dein Leben, deine Einstellung zum Leben. Schon der Fakt, dass du so viel Zeit draußen verbringst, ändert deine Wahrnehmung, deine Verbindung zur Natur im Vergleich zu Menschen, die die ganze Zeit in Städten leben.“

Doppelt so schnell wie Erstbegeher

Tausende Routen ist er nun schon geklettert – oft begleitet von Kameramann und Fotograf Heinz Zak. Der hat als Extremkletterer ein gutes Auge für die besonderen Motive, die Schwierigkeit des Moments, die Schönheit des Augenblicks, die Ästhetik inmitten der Natur. Und so gibt es Bilder von Ondra, die ihn in scheinbar unmöglich zu meisternden Wänden zeigen – wie im vergangenen November. Da wiederholte er die schwierigste Mehrseillängen-Route der Welt, die „Dawn Wall“ am El Capitan im Yosemite-Tal. Die Erstbegeher hatten zum Jahreswechsel 2014/2015 dafür 16 Tage gebraucht, sich sechs Jahre auf das vertikale Abenteuer vorbereitet. Ondra meisterte die 32 Seillängen an der 1 000 Meter hohen Wand in acht Tagen, also doppelt so schnell. Im wahrsten Wortsinn an seiner Seite: Heinz Zak mit den Kameras.

Was bei diesem Abenteuer in der Senkrechten passierte, zeigen die beiden am Sonntag in zwei Wochen in Dresden. Bergsichten-Festivalchef Frank Meutzner sicherte damit einen besonderen Auftritt, „weil es den nur bei fünf Gelegenheiten geben wird“, wie der Dresdner inzwischen weiß – dreimal in Österreich, einmal in München und in Dresden, da aber gleich zweimal. Wegen der starken Nachfrage gibt es einen Zusatzauftritt. Ondra hält erstmals einen Vortrag in Ostdeutschland.

Zak hat Dresdner Erfahrungen als Vortrags-Begleiter. 2013 moderierte der einstige Englischlehrer bei den Bergsichten den Auftritt von Lynn Hill. Die US-amerikanische Kletter-Ikone hatte sich auch im Yosemite-Tal einen Namen gemacht. Da trafen sich zwei auf Augenhöhe – wie jetzt wieder mit Ondra. „Höhepunkt dieses Auftrittes wird der neue Film über Ondras Dawn-Wall-Besteigung sein“, sagt Meutzner. „Optisch ist der toll, weil Heinz ganz nah dran war. Welche Geschichten sie erzählen, wird sich zeigen. Der Auftritt dürfte eine kleine Wundertüte sein.“ Bilder von weiteren Kletter-Highlights gibt es außerdem.

Ondra belagerte zuletzt in der norwegischen Hanshelleren-Höhle in Flatanger die schwierigsten Kletter-Passagen der Welt. Dort bewegt er sich praktisch an der Decke, klebt scheinbar geckogleich am Höhlendach. „Präzision ist alles“, sagt Ondra dem Internetportal climbing.com. „Ich glaube, ich habe den schwersten Abschnitt 2 000 Mal versucht. Jedes Mal fühlte es sich anders an.“ Gewöhnlich kommt er sich vor wie im Krieg, beschreibt Ondra den Adrenalinschub, wenn er extremste Schwierigkeiten klettert und an seine Grenzen geht.

Am Limit herrscht innere Ruhe

Als er im entscheidenden Moment am Limit unterwegs war, überrascht ihn, wie ruhig er blieb, wie der Rhythmus stimmte, er Harmonie spürte. Nach sieben Reisen zur Höhle und vier Jahren Vorbereitung meisterte Ondra am 3. September die 45 Meter lange Route, die als schwierigste der Welt gilt, als 9c nach französischer Skala eingestuft ist oder glatt 12 auf der UIAA-Skala. „Silence“ taufte er sie – Schweigen, Stille. „Ich musste nach einem Namen Ausschau halten, der einfach und leicht zu merken ist“, lautete die Begründung. Und der Name sollte wohl seine innere Ruhe belegen.

Er hat es zudem mit dem Lächeln. Als kleiner Junge sah er Bilder mit Kletterern. „Alle schienen ein Lächeln im Gesicht zu tragen“, fiel ihm auf. „Ich dachte: Klettern ist die ideale Sportart, das will ich machen.“ Ein leises Lächeln ist nun oft dabei, vor allem nach schwierigsten Passagen.

„Kletterhighlights“, Multivisionsshow von Heinz Zak und Adam Ondra, Bergsichten, TU-Hörsaalzentrum, So., 19.11./ 19.30 Uhr/ausverkauft. Zusatzveranstaltung: 19.11./17 Uhr.

