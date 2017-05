Der Weinmeister hat geprüft

Sie sind fast so rar wie sächsischer Eiswein. Lediglich 356 Masters of Wine gibt es derzeit in 29 verschiedenen Ländern. Vergeben wird der Titel nur nach einer intensiven Prüfung durch das Londoner Institute Masters of Wine.

In Sachsen darf sich der frühere Finanzfachmann Janek Schumann, der unter anderem eine Vinothek in Freiberg betreibt, seit 2015 mit dem exklusiven Titel schmücken. Zusammen mit weiteren Fachleuten hat er jetzt zur Landesweinprämierung sächsische Weine verkostet und ihnen ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt.

Nach Angaben des hiesigen Weinbauverbandes vergaben die zehn Tester insgesamt drei goldene, 16 silberne und 21 bronzene Siegel. Die angestellten Weißweine aus dem 2016er Jahrgang hätten mit ihrer hervorragenden Qualität und der für Sachsen typischen Cool-Climate-Stilistik überzeugt. Sie zeichneten sich durch ihre Eleganz, verbunden mit einer deutlich wahrnehmbaren Frische sowie ausgeprägte Fruchtaromen aus. Die Landesweinprämierung 2017 richtete sich nach den bewährten Kriterien der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. (SZ/pa)

