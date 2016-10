Kauf lokal: Eine Initiative der SZ Der Weinhändler vom Industriehafen Als Einzelhändler in Zeiten des Onlinehandels zu bestehen, ist nicht einfach. Wilfried Thiel sieht da nur eine Chance.

Wilfried Thiel plaudert in seiner „Vinothek am Hafen“ gern mit den Kunden – und sie mit ihm. Seit mehr als zehn Jahren betreibt er den Laden an der Lauchhammerstraße. © Sebastian Schultz

Zehn-Stunden-Tage, Arbeit auch an den Wochenenden, Suchtgefahr, mitunter sind 400 Kilo Weinflaschen an einem Tag zu buckeln. Wer würde sich schon freiwillig auf eine Stellenanzeige mit dieser Beschreibung melden? Die Schilderung entspricht der Arbeit von Wilfried Thiel. Er ist Chef der Vinothek am Hafen – und Weinhändler mit vollem Enthusiasmus. Offenbar muss er sich darin manchmal sogar selbst bremsen. „Aus Rücksicht auf meine Frau gehen gemeinsame Urlaube inzwischen nicht mehr in Weinanbaugebiete“, erzählt der 56-jährige Gröditzer. Mit seinen verwuschelten Haaren wirkt er jugendlich, eine blonde Färbung kaschiert die grauen Strähnen. Hemd und eine blaue Strickjacke verleihen ihm die seriöse Lässigkeit, die man mit einem Weinhändler in Verbindung bringt. Beziehungsgefährdend ist der Job also auch noch? Oh-ha!

Trotzdem liebt Thiel seinen Beruf, seinen neuen Beruf: die Auswahl der Weine, Verkostungen, das Fachsimpeln mit Kollegen, die Gespräche mit den Kunden. Letzteres hält er für die einzige Chance, in Zeiten des Internethandels bestehen zu können: „Reden ist wahrscheinlich das Einzige, was uns noch retten kann.“ Mit „wir“ meint Thiel die Einzelhändler. „Was uns Menschen auszeichnet, ist doch die Kommunikation. In meinen Laden kommt niemand, der Gesprächen lieber aus dem Weg geht.“ Die Unterhaltung mit dem Verkäufer als Kitt, der die Menschen zusammenhält? „Ja“, sagt er. „Wo unterhält man sich denn heutzutage noch? Auf Arbeit, vielleicht im Verein.“ Dass die Kunden ein Bedürfnis zum Reden haben, merke er vor allem im Winter. „In der Vorweihnachtszeit werde ich zum Psychologen. Aber ich mach das gern. Ich höre den Leuten zu“, erzählt er in seinem Laden auf der Lauchhammerstraße – umgeben von Weißwein, Rotwein und Whisky.

Als er vor mehr als zehn Jahren einen Standort für einen Weinladen suchte, war das Ladenlokal noch ein, wie Thiel sagt, Pennerhaus. „Als wir zum ersten Mal herkamen, an einem ungemütlichen Tag im November, lagen hier alte Matratzen und Essenreste auf dem Boden. Meine Frau saß nach zwei Minuten wieder im Auto.“ Das Haus gehört der Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR). „Der Deal mit der WGR war: Wenn ich zusage, wird das Haus saniert.“ Gesagt, getan. Ein Spezialitätenladen zwischen Hafen und Stahlwerk ist wohl nicht die typischste Lage – doch Thiel ist sehr zufrieden. Selbst wenn ein geeignetes Ladenlokal auf der Hauptstraße frei wäre – er würde an der Lauchhammerstraße bleiben. „Wenn Sie in der Fußgängerzone unterwegs sind, nehmen Sie vielleicht mal eine Flasche in der Tasche mit, aber keine ganze Kiste.“ Gute Parkmöglichkeiten seien daher das Wichtigste für ihn. Und außerdem wartet die Lauchhammerstraße mit viel Durchgangsverkehr auf – wenn sie nicht gerade gesperrt ist. Seit Juli ist der Weg dicht – zum Ärger der Einzelhändler. Aber Wilfried Thiel will nicht klagen – Hauptsache, die Straße ist in der Vorweihnachtszeit wieder frei. „In dieser Zeit mache ich 45 Prozent des Jahresumsatzes.“

Und sonst? Wie läuft das Weingeschäft überhaupt in der Stahlstadt? „Sicher sind das Publikum und die Nachfrage anders als in München“, erklärt er. „In den ehemaligen Industriestädten der DDR wie Riesa, Gröditz oder Eisenhüttenstadt haftet Wein nach wie vor ein Image des Nobelgetränks an. Früher haben eben höchstens Ärzte Wein getrunken.“ Thiel spüre diese Distanz bei vielen Kunden bis heute. „Die versuche ich, den Leuten zu nehmen.“ Das Wichtigste dabei: „Ich erhebe mich nicht über den Geschmack anderer. Wenn jemand gern einen süßen Rotwein trinkt, dann akzeptiere ich das.“ Gänsehaut bekomme er allerdings, wenn jemand einen guten Wein hinunterkippt wie Bier, oder Whiskey mit Cola mischt.

Schließlich ist auch Wilfried Thiel nicht als Weinkenner auf die Welt gekommen. Sein erster bewusster Kontakt mit dem alkoholischen Traubensaft war zu DDR-Zeiten bei einer Fahrt nach Meißen mit der Fußballmannschaft. „Das, was wir dort bekommen haben, war scheußlich.“ Zu schätzen lernte Thiel den Wein erst 1987 bei einem Westbesuch. Nach 15 Absagen habe er damals zum ersten Mal für eine Feier zu Verwandten ausreisen dürfen. „Wir haben ein Mosel-Weingut besucht. Das hat meine Welt verändert.“

Mit dem Winzer ist Thiel in Kontakt geblieben. „Ich habe nach der Wende nebenher seinen Wein verkauft.“ Irgendwann wagte er den Absprung von seinem alten Beruf, den er jahrelang im Schichtsystem ausgeübt hatte: Elektriker.



