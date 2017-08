Der Weinberg ruft Zum Tag des offenen Weingutes begrüßt auch Winzer Loose in Niederau viele Gäste. Mit einer neuen Weinlinie.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Regen ist zum Glück vorbei. So steht dem Tag des offenen Weingutes am Sonnabend auch bei Steffen Loose in Niederau – hier in seinem Weinberg – nichts mehr im Weg. © Anne Hübschmann Der Regen ist zum Glück vorbei. So steht dem Tag des offenen Weingutes am Sonnabend auch bei Steffen Loose in Niederau – hier in seinem Weinberg – nichts mehr im Weg.

Weinbergtour mit Winzer Aust Karl Friedrich Aust (M.) vom gleichnamigen Weingut in Radebeul erläutert seinen Gästen bei einer Weinbergsführung in der Oberlößnitz, was wichtig ist, um einen guten Wein herzustellen.

Zum Wohl bei den Drei Herren Familie Schubert aus Dresden genießt beim Radebeuler Weingut Drei Herren im Weinberg Hermannsberg inmitten von Reben der Rotweinsorte Spätburgunder ein Gläschen Regent Rosé.

Blitzende Tanks im Weingut Henke Großes Interesse findet die Kellerführung im Weingut Henke in Sörnewitz. Die informative Runde beginnt bei der Traubenannahme, dann geht es von der Traubenpresse zu den Tanks im Weinkeller.

Zum 18. Mal haben am Wochenende Winzer aus der Region ihre Weinberge zum Tag des offenen Weingutes geöffnet. Ingesamt 45 Weingüter, Weinbaubetriebe und Straußwirtschaften – und damit so viele wie nie zuvor – beteiligten sich an der Veranstaltung.

Wie in all den Jahren zuvor war auch Steffen Loose aus Niederau wieder mit dabei. Dennoch war diesmal etwas anders. Nach dem Tod seines Vaters und seiner Frau im vergangenen Jahr musste er nicht nur diese Schicksalsschläge verkraften, sondern auch den Betrieb neu ausrichten. „Es war notwendig, alles neu zu regeln. Mein Vater hat sehr viel gemacht. Solange er konnte, hat er geholfen.“ Er sei ihm sehr dankbar, weil er ja ursprünglich das Weingut nach der Wende ins Leben gerufen habe, sagt der 53-Jährige.

Eine ähnliche wichtige Rolle spielte Steffen Looses Frau Annet-Catrin. „Sie hat sich um viele organisatorische Dinge gekümmert und bei Veranstaltungen alles immer so schön dekoriert“, erinnert er sich. Damit es trotzdem weitergeht, ist seine 30-jährige Tochter Linda jetzt in den Betrieb eingestiegen. „Sie hat ihren Job im medizinischen Bereich gekündigt und kniet sich in die neue Aufgabe richtig rein. Sie ist ebenfalls ein Organisationstalent und möchte das Weingut im Sinne meiner Frau weiterführen“, so Loose, der vor 18 Jahren auch Quereinsteiger war, als er mit 35 Jahren seine Arbeit als Werkzeugmacher ad acta legte und sich dem Winzertum widmete. Überzeugt sagt er heute: „Ich möchte nichts anderes mehr machen. Das ist einfach pure Leidenschaft.“

So viel Liebe zum Handwerk kommt auch bei den Gästen gut an. Trotz regnerischen Wetters war der fünf Hektar große Weinberg am Sonnabendvormittag bereits gut besucht. „Wir campen gerade auf dem Zeltplatz in Oberau und sind nach dem Frühstück eine Stunde hergewandert“, berichten Horst und Marina Hofmann aus Ohorn. Sie seien zum ersten Mal beim Tag des offenen Weingutes zu Gast und würden vor allem das wunderbare Ambiente genießen, sagt das Ehepaar.

Hauptziel der Tour ist aber natürlich der Wein, der im Weingut Loose unter anderem in einer kreisförmigen Halterung für verschiedene Gläser serviert wird, damit die Gäste die diversen Sorten kennenlernen.

„Es ist schön, dass das alles genau von rechts nach links beschriftet ist. Wir mögen am meisten den Weißburgunder, den Chardonnay und den Dornfelder rosé“, verrät Marina Hofmann, die mit ihrem Mann außerdem die Patenschaft für zwei Weinstöcke für fünf Jahre übernommen hat. „Das kostet zwar 150 Euro, aber das ist es uns wert“, sagt Horst Hofmann und fügt hinzu: „Auf diese Weise bekommen wir zwei Flaschen Wein pro Jahr und können zum Beispiel bei der Weinlese mit dabei sein.“

Neben den bekannten Sorten hat Steffen Loose noch eine Spezialität im Angebot: die Barrique-Weinlinie. „Es handelt sich dabei um Weißwein, der in Barriquefässern gereift ist.“ Entscheidend sei die richtige Komposition. „Die Leute sollen im Wein einen Hauch von Holz spüren. Erst diese Symbiose ergibt den absoluten Genuss“, ist sich Loose sicher, der pro Sorte etwa 300 Flaschen anbietet.

Ähnliche Gaumenfreuden warteten auch in den anderen Weingütern. Jeder Betrieb bot unter anderem eine Dreier-Weinprobe zum Preis von 7 Euro an. Die Winzer präsentierten zudem ihre moderne Technik, gaben einen Einblick in die Weinkeller und führten die Gäste über die Weinberge. Dank Sonderbussen konnten die Besucher die edlen Tropfen ohne schlechtes Gewissen genießen.

