Der Weinberg fällt ein Am städtischen Weinberg Steinberg brechen Mauern ein, dabei sind sie erst vor ein paar Jahren errichtet worden.

Neues Mauerwerk einfach vor altes davorgeblendet –einer der Mauerabbrüche im Weinberg Steinberg. © Claudia Hübschmann

In der vierten und der fünften Terrasse klaffen Löcher in den mehr als drei Meter hohen Weinbergsmauern. Sie sind jeweils etwa drei Meter breit. „Wenn hier nichts gemacht wird, kommt der Rest auch noch nach“, sagt Andreas Schmidt. Er hat viele der Weinbergsmauern im Auftrag des Vereins Gemeinnütziger Sozialer Förderkreis (GSF) aufgebaut. Und diese Mauern stehen auch noch.

Was einfällt, sind Mauern, die zwischen den Jahren 2000 und 2002 vom damaligen Europazentrum mithilfe von ABM-Kräften aufgebaut worden sind. Den Grund kann man sogar von der Straße unten sehen: Die neuen Mauern wurden einfach vor die alten gesetzt und haben so keine Bindung zum Hang, weshalb sie wegrutschen. Das war schon bei einigen Abschnitten 2007 und 2008 der Fall, sodass schon damals Mauern vom Förderkreis ausgebessert werden mussten.

Wieso die Mauern so unprofessionell gebaut worden sind, ist nicht recht nachvollziehbar, waren doch auch die ABM-Kräfte nach 2000 nicht sich selbst überlassen, sondern arbeiteten unter fachkundiger Anleitung. Etwa der von Winzermeister Gunter Ulrich. Der hatte schon damals nach dem Einsturz von zwei Trockenmauern nach einem Unwetter in der SZ erklärt: „Wenn es heftig regnet, kann es passieren, dass der Hang einfach wegrutscht.“

Der Weinberg Steinberg, in Sichtweite der Porzellanmanufaktur gelegen, ist als Schauweinberg angelegt worden. Auf insgesamt acht Terrassen mit bis zu vier Meter hohen Trockenmauern gedeihen verschiedene Weinsorten wie Dornfelder, Müller-Thurgau, Portugieser, Riesling, Traminer oder Weißburgunder einträchtig nebeneinander – so wie in alten Zeiten nicht selten Wein angebaut worden ist. Insgesamt sind rund 2 000 Weinstöcke auf etwa 5 000 Quadratmetern Steilhang angepflanzt worden, und in einem guten Jahr werden hier bis zu acht Tonnen Trauben geerntet. Allerdings bedingt die extreme Steillage, dass alles von Hand geerntet und in Kiepen den Berg hinuntergetragen werden muss. Aber die Bedingungen für die Trauben sind ideal. Seine geschützte Lage macht den Steinberg zu einer der wärmsten und sonnigsten Lagen in Sachsen. Das hatten auch schon unsere Altvorderen erkannt. Im vergangenen Jahr wurde der 500. Geburtstag des Weinberges gefeiert, aber sehr wahrscheinlich wurde dort noch viel früher, nämlich schon im 13. Jahrhundert, Wein angebaut.

Nun bietet der Weinberg mit seinen beiden eingebrochenen Mauern einen tristen Anblick. „Es steht das große Fragezeichen, wie es weiter geht“, sagt Andreas Schmidt. Der Weinberg gehört eigentlich der Stadt. Pächter ist die Sächsische Winzergenossenschaft, die wiederum einen befristeten Pachtvertrag mit dem Europazentrum abgeschlossen hatte und nach dessen Konkurs mit dem Förderkreis. Dessen Pachtvertrag läuft in diesem Jahr aus, und dass er verlängert wird, ist ziemlich unwahrscheinlich, denn der Verein kann keine Leute in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder anderen Formen mehr zur Arbeit in den Weinberg schicken, weil es diese nicht mehr gibt.

Der Weinberg Steinberg an der gleichnamigen Straße, quasi der Verlängerung der Görnischen Gasse, soll eigentlich Teil des geplanten Porzellanpfades von der Altstadt zur Manufaktur sein. Ist er in Schuss, ist er ein wunderbares grünes Schaufenster der Meißener Weinkultur. Allerdings hat er in der alten Reich-Mühle gegenüber ein Pendant des Verfalls.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stadt verhält. Immerhin ist der Steinberg ihr Weinberg – eigentlich sollte es sich da von selbst verstehen, dass die eingestürzten Mauern wieder aufgebaut werden.

