Der Weihnachtswolf kommt Zur Familienweihnacht werden etwa 50 000 Besucher erwartet. Auch für die Anwohner eine Herausforderung.

Spektakel zum Weihnachtsmarkt. Die Puppenspieler Hanno Wutasch und Thomas Herbst (r.) zeigen schon mal probehalber eine Szene aus dem Stück „Drei kleine Schweinchen“ mit dem weihnachtlich behüteten Wolf, das gleich am ersten Adventswochenende zu erleben ist. © Norbert Millauer

Schon wegen des Stollens dürfte es sich lohnen, beim symbolischen Weihnachtsmarktstart am Sonnabend, 17 Uhr, in Altkötzschenbroda dabei zu sein. Vielleicht die einzige Gelegenheit, ein Stück des begehrten Gebäcks aus der Radebeulern Konditorei Dolze zu ergattern, wo die Warteschlange vorm Laden oft lang ist.

Jeder ist eingeladen, nach dem Anschnitt des zwei Meter langen Riesenstollens aus der bekannten Backstube von der Köstlichkeit zu probieren. Um sich für den Bummel über den Altkötzschenbrodaer Anger – wo der Weihnachtsmarkt schon am heutigen Freitag, 17 Uhr, öffnet – mit mehr als 90 Marktständen zu stärken. Damit ist der 20. Radebeuler Weihnachtsmarkt „Lichterglanz und Budenzauber“ um einige Stände größer als sein Vorgänger, reicht vom Kirchplatz bis zum Goldenen Anker. Was nicht die endgültige Größe bedeutet. „Wir denken weiter über eine Ausdehnung nach“, sagt Cornelia Bielig vom Kulturamt. Immer unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit. So wurde nach Auswertung des 2015er Marktes festgelegt, das Karussell nicht mehr auf den Kirchplatz zu stellen, um ein Nadelöhr zu entschärfen. Deshalb wird die Fläche vorm Anker einbezogen.

Der Charakter des Marktes soll trotzdem erhalten bleiben. Als ein Ort für die ganze Familie. Mit zahlreichen Buden, aber auch mit Kunst und genügend Platz für Ruhe und Besinnung. Wie auf dem Lichterpfad, dessen Laternen diesmal von der Künstlerin Bärbel Voigt stammen, und an der chilenischen Weihnachtskrippe. OB Bert Wendsche spricht vom ganz speziellen Charakter des Marktes, mit dem die Stadt ihre eigene Marke kreieren will. Nach Versuchen mit verschiedenen Öffnungszeiten sei jetzt eine passende Variante gefunden. Mit drei Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag, das dritte Jahr schon.

Auch diesmal dürfen sich die Besucher wieder auf kulinarische und kulturelle Besonderheiten freuen. Allein an 30 Ständen gibt es Glühwein. Gehen doch die Organisatoren davon aus, dass der Renner der vergangenen Märkte – roter und weißer Winzerglühwein – auch diesmal wieder hoch im Kurs steht. Wer einheimische Produkte sucht, der findet vor Ort acht sächsische Winzer mit diesem heißen Getränk, die Tasse zwischen 2,50 und drei Euro. „Vielleicht prämieren wir mal den besten Winzerglühwein“, überlegt Cornelia Bielig laut.

Nicht nur der Wein sorgt für die richtige Stimmung. Die Familienweihnacht ist dazu noch reich an Märchen, Geschichten, Musik und Tanz. Das Programm – mit 350 Künstlern und anderen Mitwirkenden – reicht vom Puppenspiel über Konzerte bis zur Möglichkeit, sich in Backstube oder Bastelwerkstatt selbst auszuprobieren. Ob der Wolf mit der Weihnachtskappe die drei kleinen Schweinchen jagt oder Lieschen Radieschen den Prinzen rettet, ob die Theaterratte Ursula von Rätin sich verpuzzelt oder das Entchen aus den Pfoten des Fuchses befreit werden muss – was da über die Bühne geht, wird nicht nur die Kleinen begeistern.

Auch Frau Holle und Herr Arnold Böswetter werden wieder erwartet. Das Weihnachtssingen mit Böswetter ist ebenso Kult wie das Chorkonzert in der Friedenskirche oder die Auftritte von Bands wie der Jindrich Staidel Combo.

Spätestens hier kommen die Anwohner ins Spiel. „Wir sind froh, dass der Zeitplan jetzt so akzeptiert wird“, sagt Cornelia Bielig. Für die Anlieger ist der Weihnachtsmarkt schon eine Belastung. Nicht zuletzt wegen des teilweise gesperrten Angers. Da hat jeder so seine Sorgen mit der Zufahrt. Weil dann die Müllfahrzeuge nicht auf den Kirchplatz können, kümmern sich die Marktorganisatoren darum, dass die Tonnen bis zu einer Sammelstelle und wieder zurück kommen. Natürlich gebe es Einzelne, die das alles nicht so toll finden. Viele würden den Markt aber auch unterstützen. So stellt eine Anwohnerin ein Zimmer für Frau Holle zur Verfügung. Und für die Erzgebirgswerkstatt wurde ein neuer Hof gefunden, seit sie nicht mehr im früheren Hof Bunde untergebracht werden kann, sagt die Frau vom Kulturamt.

Die außerdem hofft, dass sich alle Autofahrer an die Regeln halten, Park- und Einfahrtsverbote beachten. Um die Fluchtwege freizuhalten, damit es klappt wie beim Weinfest. „Da hätten wir gnadenlos abgeschleppt“, sagt Cornelia Bielig. Doch das sei nicht nötig gewesen, weil wohl schon der hingestellte Abschlepper Wirkung zeigte.

www.weihnachtsmarkt.radebeul.de

zur Startseite