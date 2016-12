Der Weihnachtsmann kommt im Trabi Seit Donnerstagabend ist Radeberg wieder Weihnachtsstadt. Bis Sonntag lockt der Weihnachtsmarkt mit vielen Premieren.

Schnee? Fehlanzeige! Also half Radebergs Likörfabrikchef Thomas Tiebel mit seinem Likörfabrik-Trabi aus, um den Weihnachtsmann zum Weihnachtsmarkt zu chauffieren. © Thorsten Eckert

Alle Jahre wieder – fehlt zum Weihnachtsmarktauftakt in Radeberg der Schnee. Also kam gestern Abend der Weihnachtsmann auch diesmal nicht mit dem Schlitten vorgefahren, sondern im Trabi. In einem ganz besonderen Trabi noch dazu. Denn chauffiert wurde der rotbemäntelte Geschenkebringer von Radebergs Likörfabrik-Chef Thomas Tiebel, der extra für den Weihnachtsmann den dunkelblau lackierten Likörfabrik-Werbe-Trabi aus der Garage geholt hatte. „Fährt sich super“, befand der Weihnachtsmann dann – und staunte, wie viel Platz für einen prall gefüllten Geschenke-Sack in so einem Trabi eigentlich sei. Tja, Überraschungen gehören ja bekanntlich zu Weihnachten dazu. Warum nicht auch mal für den Weihnachtsmann.

Riesenstollen flambiert

Gemeinsam mit Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) griff Knecht Ruprecht dann zum großen Messer, um den Riesenstollen anzuschneiden, der traditionell zum Weihnachtsmarkt-Start dazu gehört. Spendiert auch diesmal wieder vom Ottendorfer Mühlenbäcker, der erstmals auch einen eigenen Stand auf dem Radeberger Weihnachtsmarkt hat. Und Ottendorfs Backstubenleiter Rainer Israel hatte auch diesmal wieder Rum dabei, um den Riesenstollen zu flambieren. Damit dürfte Radeberg wahrscheinlich nach wie vor die einzige Stadt sein, die ihren Weihnachtsmarkt mit einem brennenden Dresdner Christstollen startet. Schon immer besonders – lautet ja bekanntlich nicht ohne Grund der Werbespruch der ortsansässigen Brauerei …

Buntes Rahmen-Programm zurück 1 von 6 weiter Freitag: 14.30 Uhr Weihnachtsprogramm mit dem Kinderhaus „Gaby Schommer“ aus Ullersdorf, 15 Uhr Programm des Radeberger „Kinderlands“, 16 Uhr Auftritt der Musikschule Herrmann und 18.30 Uhr Akkordeonorchester „Harmony Dreams“. Sonnabend: 15 und 16.15 Uhr „Die drei Schweinchen“ mit dem Dresdner Marionettentheater Fundus, 17 Uhr besinnliche Musik zur Weihnacht in der Stadtkirche und 18 Uhr Musikschulbläsergruppe Radeberg auf der Marktbühne. Sonntag: 14 Uhr Konzert mit dem Kinderspielmannszug, 15 Uhr der Karnevalsclub Großerkmannsdorf spielt das Märchen „Rotkäppchen“, 16 Uhr Auftritt Posaunenchor der evangelischen Kirche und 17 Uhr Advents- und Weihnachtsliedersingen in der Stadtkirche. Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag, Sonnabend und am Sonntag jeweils von 13 bis 20 Uhr. Lesezeit: Im benachbarten Pfarrhaus wird während des Weihnachtsmarkts gelesen. Unter anderem: Freitag 16.30 Uhr Schüler der Grundschule Süd und 18Uhr Karin Saupe vom Hüttertalverein, Sonnabend 14 Uhr Elke Richter vom Humboldtgymnasium mit ihrer Enkelin Johanna und 19Uhr Pfarrerin Sylvia Wollbrück sowie am Sonntag 18 Uhr Historiker Bernd Rieprich. Verkaufsoffener Sonntag: Die Radeberger Innenstadtgeschäfte bleiben während des Weihnachtsmarktes bis mindestens 19 Uhr geöffnet, am Sonntag öffnen die Läden von 13 bis 18 Uhr – zum zweiten Dezember-Einkaufssonntag in diesem Jahr.

Radebergs Brauer sind dabei natürlich auch wieder am beliebten Stand „Geschenke aus der Bierstadt“ vertreten. Und Bierkutscher Ernst hat dort nicht nur viele spannende Geschenk-Ideen, sondern auch eine Menge augenzwinkernder Sprüche parat. Wie auch Radebergs Unikum Schornsteinfeger Matthias Hänsel, der ja gleich neben der Stadtkirche wohnt und dort dann traditionell zum Weihnachtsmarkt in der bekanntlich Glück bringenden Schornsteinfeger-Montur nicht nur Kinderpunsch und Glühwein verteilt, sondern auch das eine oder andere Lied mit den Besuchern singt und Geschichten zu erzählen weiß.

25 Buden locken jetzt

Insgesamt 25 Buden locken jedenfalls nun wieder bis Sonntag auf den stimmungsvollen Platz vor der Kirche und in die Kirchstraße. Schmuck, Radeberger Wichtel, Glühwein von Thomas Tiebel und auch vom Liegauer Winzer Andreas Kretschko, Leckeres von Korch und Pulsnitzer Pfefferkuchen – der Radeberger Weihnachtsmarkt hat durchaus eine besondere, eine regionale Note. „Klein, aber fein“, freut sich OB Gerhard Lemm, dem das Flair rund um die Kirche alle Jahre wieder gefällt, wie er verrät. Und vor allem, wenn die Dunkelheit aufzieht, dann hat dieser Markt mit seinen vielen Lichterketten und funkelnden Lampen tatsächlich etwas ganz Besonderes. Eine ganz besondere Stimmung.

Eine wunderbare Radeberg-Note bringt dann auch das Bühnenprogramm ein. Denn das wird vorrangig von Radeberger Kitas, Schulen und Vereinen bestritten. So präsentierte gestern Abend zum Beispiel die „Heideschule“ das Märchen vom Rumpelstilzchen. Und konnte damit dann auch gleich kräftig Werbung für ihren neuen Schulnamen machen. Denn bisher war die Schule ja unter dem etwas sperrigen Namen „Schule zur Lernförderung“ bekannt – aber zum 20-jährigen Bestehen der Schule am Standort Ferdinand-Freiligrath-Straße im Radeberger Süden gab’s nun am Nikolaustag einen neuen Namen.

