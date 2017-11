Der Weihnachtsmann dampft an Pirnas fünfter Canalettomarkt öffnet am Dienstag – mit einigen Besonderheiten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ho, ho, ho: Weihnachtsmann Ekki dreht am Montag schon mal ein Proberunde mit der Dampfbahn, gesteuert von Jan Lorenz, Chef des Miniaturparks „Kleine Sächsische Schweiz“. Die Bahn ist eine der Hauptattraktionen des Pirnaer Canalettomarktes. © Norbert Millauer Ho, ho, ho: Weihnachtsmann Ekki dreht am Montag schon mal ein Proberunde mit der Dampfbahn, gesteuert von Jan Lorenz, Chef des Miniaturparks „Kleine Sächsische Schweiz“. Die Bahn ist eine der Hauptattraktionen des Pirnaer Canalettomarktes.

Auch eine Gartenbahn dreht ihre Runden auf dem Pirnaer Canalettomarkt, bestückt ist die Anlage mit außergewöhnlichen Gebäude-Modellen von Jens Große aus Wehlen.

Pirna. Gerlinde hat sich für den bevorstehenden Arbeitsmonat noch einmal richtig herausgeputzt, besonderen Wert legte sie dabei auch auf die inneren Werte. Ihre Betreuer reparierten die eine oder andere Kleinigkeit, wechselten die Vorderachse, tauschten das Pumpsystem aus und putzten das stählerne Mädchen, das so gerne Dampf schnaubt. Gerlinde ist eine Echtdampflok, der Nachbau einer großen Lokomotive im Maßstab 1:4, ihre Heimat ist eigentlich der Miniaturpark „Kleine Sächsische Schweiz“ in Dorf Wehlen. Doch ausnahmsweise schnauft sie nun für einige Wochen fremd.

Gerlinde, zwei Anhänger und die Schienen, auf denen sie rollen, sind eine der Hauptattraktionen des diesjährigen Pirnaer Canalettomarktes, der heute 17 Uhr seine Pforten für die Besucher öffnet. Das Malergenie Canaletto wird dabei Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke auf der Bühne begrüßen, Weihnachtsmann „Ekki“ alias Ekkehart Garten und das Pirnaer Weihnachtskind Maximilian Riedel geben sich ein Stelldichein. Und Gerald Seifert, Chef der Bäckerei Bärenhecke, stiftet einige Stollen als Kostprobe für die Gäste.

Dass die Besucher schon heute auf dem Markt ins rosinengefüllte Traditionsbackwerk beißen können, liegt an einem außergewöhnlichen Zeitplan: Weil die Adventszeit in diesem Jahr mit vier Wochen recht kurz bemessen ist, zog Pirna die Eröffnung des Marktes so weit wie möglich vor, was Holger Zastrow, Chef der Veranstalter-Agentur, außerordentlich freut. „Auf diese Weise“, sagt er, „öffnen wir in Pirna sogar früher als der Dresdner Striezelmarkt.“Und wer früher anfängt, darf auch später aufhören: Wie schon beim letzten Mal geht der Canalettomarkt vom 27. bis 30. Dezember in die Verlängerung.

Links zum Thema Amtsstuben werden Pfefferkuchenhaus

Gestalterisch folgt der Weihnachtsmarkt dem Muster der Vorjahre, kommt aber größer daher: Mit insgesamt 48 Angeboten erreicht er seinen bislang größten Umfang. Damit schaffen die Veranstalter den schon seit Jahren angestrebten Lückenschluss: Erstmals werden vollständig rings um das Rathaus Buden und Fahrgeschäfte stehen, Leerräume gehören der Vergangenheit an. Dabei füllt allein schon die Dampfeisenbahn aus Dorf Wehlen die komplette Länge des Rathauses an der Nordseite aus. „Wegen der großen Nachfrage haben wir den Rundkurs in diesem Jahr auf 75 Meter verlängert“, sagt Jan Lorenz, Chef des Miniaturparks „Kleine Sächsische Schweiz. Meister-Modellbauer Jens Große aus Wehlen steuerte einige Hausmodelle für die Bahnkulisse bei, zudem dreht auch eine Gartenbahn auf dem Areal ihre Runden.

Mit am Start ist auch wieder Weihnachtsmann Ekki, der täglich 17 Uhr auf der Bühne stehen wird. „Um die Kinder gut zu unterhalten, habe ich viele neue Märchen in mein Repertoire aufgenommen“, sagt der Weißbärtige. Und weil er natürlich Weihnachten zurück nach Lappland muss, wird er zum verlängerten Markt die Geschäfte an jemand anderen übergeben. Wer das allerdings sein wird, ist derzeit noch ein gut gehütetes Geheimnis.

zur Startseite