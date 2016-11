Der Weihnachtsbaum steht auf dem Dippser Markt Am Freitagabend rollte der Transport mit dem Baum auf den Dippser Markt. Die späte Stunde hat ihren Grund.

18 Meter hoch und vier Tonnen schwer ist der Weihnachtsbaum auf dem Dippser Markt. Freitagabend wurde er aufgestellt.

Auf einem Grundstück in Dippoldiswalde setzt Stefan Vollhardt, selbstständiger Baumpfleger aus Tharandt, die Säge zum finalen Schnitt an. Kurz darauf schwebt der Baum am Kranhaken.

Der gefällte Baum hängt am Kranhaken und wird nun auf den Marktplatz transportiert.

Auf dem Dippoldiswalder Marktplatz wird er schließlich aufgestellt – in seiner ganz natürlichen Pracht.

Zu ungewöhnlicher Zeit, schon nach Einbruch der Dunkelheit, kreischte die Motorsäge am Freitagabend an der Rabenauer Straße in Dippoldiswalde. Hier holte das Holztransportunternehmen Meißner den diesjährigen Weihnachtsbaum für den Dippoldiswalder Marktplatz.

Dafür musste kurzzeitig die Straße gesperrt werden. Denn der Spezialtransporter musste auf der Straße stehen, damit der Baum verladen werden konnte. Das ging nur in den Abendstunden, weil in dieser Zeit keine Busse durch die Rabenauer Straße fahren. Dass es bei den Arbeiten dennoch hell genug war, dafür sorgte die Dippoldiswalder Feuerwehr mit ihrem Beleuchtungswagen. Jetzt steht er in seiner natürlichen Pracht.

In der kommenden Woche bekommt der Baum noch seine Beleuchtung. Wenn am Freitagabend die Pyramide auf dem Marktplatz in Dippoldiswalde sich zum ersten Mal dreht, wird auch der neue Baum leuchten und seinen Teil zur weihnachtlichen Stimmung beitragen. Zum Pyramidenanschub spielen am Freitag ab 18 Uhr die Schmiedeberger Musikanten, ehe sie sich um 18.15 Uhr dann die Figuren zu drehen beginnen. Mitgliedsunternehmen des Dippser Handels- und Gewerbevereins bieten zu diesem Weihnachtsauftakt Speisen und Getränke an. (SZ/fh/ek)

