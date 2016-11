Der Weihnachtsbaum kommt In Dippoldiswalde wird das am Freitag eine Aktion im Dunkeln.

Der Baum gibt dem Dippser Weihnachtsmarkt erst das richtige Flair, hier ein Foto vom vorigen Jahr. © Daniel Förster

Dippoldiswalde.

Der Weihnachtsbaum für den Marktplatz in Dippoldiswalde wird am Freitagabend aufgestellt. Die Fällung und der Transport sind für die Zeit zwischen 19 und 21 Uhr geplant, wie die Stadtverwaltung Dippoldiswalde informierte. Normalerweise wurde der Weihnachtsbaum immer am frühen Morgen gefällt und aufgestellt. Die abendliche Uhrzeit heute ist ungewöhnlich, aber sie hängt mit dem Standort des Baumes zusammen. Er ist auf einem Privatgrundstück an der Ecke Rabenauer Straße-Sonnenhang gewachsen. Der Holztransporter und der Autokran können hier nur auf die Rabenauer Straße gestellt werden. Und die kann nur in den Abendstunden kurz einmal gesperrt werden, weil in dieser Zeit hier keine Linienbusse fahren.

Weil es um diese Zeit schon dunkel ist, hat sich Marktmeister Steffen Heisig an die Feuerwehr um Hilfe gewandt. Die begleitet die Weihnachtsbaumaktion mit ihrem Beleuchtungswagen. Sowohl bei der Baumfällung als auch anschließend auf dem Markt beim Aufstellen sorgen die Feuerwehrleute für gutes Licht. Der Baum ist eine Spende an die Stadt. Im Gegenzug übernimmt diese die Kosten für das Fällen und den Abtransport. (SZ/fh)

