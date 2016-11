Der Weihnachtsbaum ist da Mit Tempo 30 und Polizeieskorte: Eine Weißtanne wurde aus einer Gartensparte auf den Großenhainer Hauptmarkt gebracht.

Angekommen auf dem Hauptmarkt, der Brunnenhirsch scheint´s gelassen zu sehen. © Klaus-Dieter Brühl

Oh, Tannenbaum! Das kann man zum diesjährigen Baum auf dem Großenhainer Weihnachtsmarkt mit Fug und Recht sagen. Denn es ist in der Tat eine richtige Tanne – eine Weißtanne. Und die gehört nun mal nicht in eine Gartensparte, weshalb Gartenbesitzer Dieter Vielhauer ganz froh war, als das Team vom Großenhainer Bauhof und Bothurs Kran am Sonnabend anrückten.

Punkt 9 Uhr setzte Frank Sicker mit der Motorsäge den ersten Schnitt, und bereits eine halbe Stunde später lag das edle Gehölz auf dem Tieflader. Zahlreiche Zuschauer aus der Sparte hatten sich eingefunden und staunten, wie zügig das alles ging. Genau 16 Meter lang ist der Baum und zweieinhalb Tonnen schwer.

Der Transport durfte allerdings erst nach 12 Uhr erfolgen – wegen des Einkaufsverkehrs in Großenhains Innenstadt. Doch dann ging alles ganz schnell, mit Tempo 30 und Polizeieskorte. Der Tieflader passierte problemlos die enge Kurve in Wildenhain, unterquerte ohne Schwierigkeiten die Fahrleitung am Bahnübergang, schlängelte sich durch Steinweg und Naundorfer Straße, um dann dreiviertel Eins auf den Großenhainer Hauptmarkt einzuschwenken. Auch dort: die gleiche Prozedur wie in jedem Jahr: Auspacken, Anheben, Zurechtschnitzen, Einsetzen, Ausrichten, Festklopfen. Und genau 13.48 konnte die Tanne vom Seil gelöst werden.

Ein Baum – schön wie lange nicht, das hörte man unisono von den Schaulustigen. Und das werden auch die Bauhof-Elektriker sagen, denn: Die Nadeln sind ganz weich und stacheln nicht, was den Baumschmuck natürlich sehr erleichtert. (kdb)

