Der Wehrleiter hat einen Vogel In Heidenau hat Frank Queisser einen Wellensittich gerettet – und sucht nun die Eigentümer.

Ein blau-grauer Wellensittich sucht in Heidenau sein Frauchen oder Herrchen. © dpa/dpaweb

Frank Queisser hilft gern. Sonst wäre er nicht Feuerwehrchef in Heidenau. Jetzt hat er auch ein Herz für Tiere bewiesen. Am Montag führte ihn ein Hilferuf auf den Spielplatz an der Ringstraße. Dort tappte ein Wellensittich herum, der ganz zutraulich, aber auch schon geschwächt war. Queisser konnte den Vogel ganz einfach einfangen und nahm ihn mit nach Hause. Da wurde er erst einmal versorgt und er bleibt da, bis sich Frauchen oder Herrchen melden. Einen Namen hat der blau-graue Wellensittich noch nicht bekommen. „Es heißen ja alle Bubi“, sagt Queisser mit einem Augenzwinkern. Sollte der Vogel länger in der Familie bleiben, werde man auch über einen Namen nachdenken. Aber vielleicht findet sich ja der Besitzer. Erste Nachfragen gab es schon – aus Dresden. Aber leider vergeblich. (SZ/sab)

