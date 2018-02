Der Weg zum schnelleren Internet Wo in Lohmen gebaut werden kann und soll, wird bis März ermittelt. Dann könnte es ganz rasch gehen.

© Symbolbild: dpa

Lohmen. Die Gemeinde Lohmen will in den kommenden Monaten den Ausbau des schnellen Internets voranbringen. Laut Verwaltung wird das beauftragte Unternehmen Innok noch bis Ende dieses Monats die Markterkundung durchführen, um herauszufinden, wo es noch weiße Flecken gibt und um Angebote von Anbietern zu sammeln. Die Auswertung soll Anfang März erfolgen. Dann soll festgelegt werden, welche Gebiete in der Gemeinde ausgebaut werden sollen. Im April wird der Gemeinderat den entsprechenden Beschluss fassen. (SZ/nr)

