Der Weg zum schnellen Internet Ab Dezember werden 1 200 Haushalte zusätzlich mit höheren Übertragungsraten versorgt. Am Stadtrand muss länger gewartet werden.

An seinem Arbeitsplatz in der Altstadt verfügt Wirtschaftsförderer Martin Schuster über ausreichend schnelles Internet. Dafür, dass das in möglichst vielen Stadtteilen bald so ist, schaffen er und die Verwaltung gerade die nötigen Voraussetzungen. © Claudia Hübschmann

Grund zur Freude hatte die Meißner Stadtverwaltung, als vor genau zwei Wochen die Staatssekretärin des Bundesverkehrsminister, Dorothee Bär, in Berlin insgesamt 336 Förderbescheide für Geld aus dem vier Milliarden Euro schweren Bundesprogramm für superschnelles Breitband vergab. Denn unter den Begünstigten ist auch Meißen. Einen Bescheid über 50 000 Euro durfte Bürgermeister Markus Renner mit in die Heimat nehmen.

Doch was passiert mit dem Geld vor Ort konkret? Was muss passieren, damit Gewerbetreibende, Dienstleister und Privatpersonen jederzeit schnell im Internet unterwegs sein können? Welche Stadtteile hinken in Sachen schnelles Internet hinterher? Um diese und mehr Fragen kümmert sich derzeit Meißens Wirtschaftsförderer Martin Schuster. „Ich bin sozusagen persönlich betroffen gewesen und darum umso engagierter, was den Breitbandausbau betrifft“, sagt er. Denn vor zwei Monaten ist Schuster aus der von schnellem Internet verwöhnten Altstadt nach Oberspaar gezogen. Hier seien die Voraussetzungen schwieriger. Der Grund dafür ist relativ leicht zu erklären, sagt Schuster.

„Wir haben in Meißen zwei zentrale Hauptverteiler, einen in Nähe der Post, den zweiten hinter dem Obi-Markt. Dort liegen Glasfaserkabel an. Je weiter man an den Stadtrand kommt, desto häufiger werden die Daten nicht mehr mittels Glasfaser- sondern Kupferkabeln übertragen. Das ist allerdings deutlich störanfälliger“, erläutert Schuster. Darum hinken Gebiete wie Oberspaar, Obermeisa, Rottewitz, Winkwitz oder Dobritz hinterher. Um das zu ändern, kann die Stadt Fördergelder für den Breitbandausbau beim Land und Bund beantragen. Mit dem Bundesprogramm für superschnelles Internet erhalten unterversorgte Gebiete einen Netzzugang von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. „Das geht laut Richtlinie aber nur in solchen Regionen, in denen drei Viertel der Haushalte über weniger als 30 Megabit pro Sekunde verfügen“, sagt Schuster. Somit könnten die Randgebiete tatsächlich stark profitieren.

Zunächst eine Studie

Bevor es aber an die technische Umsetzung geht, liegt erst einmal viel Verwaltungsarbeit vor der Stadt. Konkret muss sie jetzt ein Beratungsunternehmen mit einer Studie beauftragen, die den Bedarf an schnellem Internet für die Stadt verdeutlicht. „Um diese Beratungstätigkeit zu finanzieren, sind die 50 000 Euro vom Bund gedacht“, sagt Martin Schuster. Mit dem Geld soll das Unternehmen herausfinden, wo es in Meißen schlecht versorgte Gebiete – sogenannte weiße Flecken – gibt. „Dazu haben sie die Möglichkeit, den Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur einzusehen und die Erkenntnisse an die Stadt weiterzugeben“, so Schuster.

Außerdem werde das Unternehmen die möglichen Verlegetechniken (Glasfaser, Vectoring etc.) untersuchen, mit denen der Ausbau erfolgen könnte und zu erwartenden Kosten ermitteln. „Letztlich müssen noch die verschiedenen Telekommunikationsanbieter abgefragt werden, welche Arbeiten sie in den nächsten drei Jahren in Meißen vorhaben“, so Schuster. Meißen habe den Vorteil, dass bis Mai 2015 bereits eine erste Studie erarbeitet worden ist, die nun nur aktualisiert werden müsse. „Leider sehen es die neuen Förderrichtlinien vor, dass die Studie nicht älter sein darf als ein Jahr, wenn man die Förderung haben möchte“, erklärt der Wirtschaftsförderer.

Deshalb muss nun eine neue Studie erarbeitet werden. Danach kann die Stadt verschiedene Förderprogramme ins Auge fassen. Ein umfangreicherer Breitbandausbau (Premiumvariante) hätte etwa gute Chancen zu 92 Prozent von Bund oder Land finanziert zu werden, bei einem Basisausbau müsste die Stadt 20 Prozent selber bezahlen. „Die Premiumvariante geht von einer Erschließung von mehr als 40 Prozent der Stadtfläche mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde aus. Die Basisvariante von flächendeckender Versorgung von 50 Megabit“, so Schuster. Das sei aber noch Zukunftsmusik.

Nach der nun einige Monate laufenden Bedarfsanalyse können die Anträge auf Förderung zeitigstens im Frühjahr 2017 beim Bund bzw. der Landesdirektion eingereicht werden. Mit einer flächendeckend guten Vorsorgung für Meißen könne man – wenn alles optimal klappt – bis Ende 2019 rechnen.

Für 1 200 Haushalte in der Altstadt, Vorbrücke und Niederfähre gibt es aber schon jetzt Grund zur Freude, berichtet Schuster. „Die Telekom hat seit dem Frühjahr in diesen Stadtteilen einige neue Verteilerkästen errichtet bzw. neue Software in bestehende Schaltkästen eingebaut“, sagt er. Dadurch ergebe sich ab Anfang Dezember für über Tausend Nutzer die Möglichkeit, über Raten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde zu verfügen. „Informationen wie das funktioniert, holen sich die Leute am besten beim Experten im Telekom-Shop auf der Neugasse“, sagt Schuster. Den positiven Nachrichten für viele Internetnutzer in Zentrumsnähe sollen möglichst bald auch welche für die Meißner am Stadtrand folgen. Das zumindest, sagt Schuster, sei ein wichtiges Ziel für die nächsten Jahre.

