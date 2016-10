Der Wechsel Die Torlosigkeit der Stürmer war ein Grund für Dynamos Schwächephase. Jetzt treffen Kutschke und Testroet wieder.

Sie klatschen sich ab, Pascal Testroet (r.) freut sich auf seinen Einsatz. Nachdem Stefan Kutschke bereits getroffen hatte, setzt er als Einwechsler mit seinem Tor zum 5:0 gegen den VfB Stuttgart den Schlusspunkt. © robert michael

Torlos waren sie beide schon länger – abgesehen vom Testspiel. In Neugersdorf hatten Dynamos Stürmer je einmal getroffen, doch daraus konnte Uwe Neuhaus nicht wirklich auf ihre derzeitige Treffsicherheit schließen. Der Trainer musste also nach anderen Kriterien entscheiden – und hielt an dem Wechsel fest, der in Sandhausen noch keinen Erfolg gebracht hatte: Stefan Kutschke für Pascal Testroet. Seine Erklärung: „Paco hatte ein paar Wochen hinter sich, in denen er nicht nur nicht getroffen, sondern auch einige unglückliche Aktionen hatte. Und sie sind nun nicht so weit auseinander, dass man unbedingt an einem festhalten muss. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen.“

Kutschke hat darauf lange gewartet, es aber akzeptiert, dass Testroet nach seinen 18 Toren in der Aufstiegssaison einen Bonus bekam. Er hatte seine Chance im DFB-Pokal gegen seinen Ex-Verein RB Leipzig bekommen und mit zwei Treffern genutzt. Doch in der Liga blieb er als Einwechsler genauso glücklos wie Testroet, der – mit Ausnahme vom 0:3 in Kaiserslautern – von Anfang an stürmen durfte. Dynamos Flaute im Sturm war ein Grund für die Schwächephase, Tim Väyrynen – der Dritte im Bunde – für Neuhaus aber offenbar keine Option.

Er hat darauf vertraut, dass wenigstens einer der beiden anderen wieder trifft und für die Partie gegen den VfB Stuttgart zunächst auf Kutschke gesetzt. „Man macht sich selber Druck; Du musst doch endlich mal wieder zuschlagen“, sagt der 27-Jährige. Mit dieser Entschlossenheit lässt er sich von keinem Schwaben am Kopfball hindern, mit dem er in der 38. Minute das 1:0 erzielt, das für ihn wie für Dynamo einen Wendepunkt bedeutet.

Plötzlich läuft es, setzen sie in der Praxis um, was ihnen theoretisch auch vorher klar war. „Ich lebe davon und fordere es ein, dass geflankt wird“, erklärt Kutschke. „So haben wir viele Gegentore bekommen, warum sollten wir es nicht auch so machen?“ Zumal, wenn man mit Marvin Stefaniak einen präzisen Vorlagengeber auf dem Platz hat.

Testroet ist ein etwas anderer Stürmertyp. Er spielt sich im Doppelpass mit Akaki Gogia durch die Stuttgarter Abwehr und vollendet zum 5:0. Er sei schon enttäuscht gewesen, nicht von Anfang an spielen zu dürfen, gibt Testroet zu. „Aber es bringt nichts, dann den Kopf in den Sand zu stecken, sondern der Trainer und die Mannschaft müssen wissen, dass sie sich auf mich verlassen können.“

Der zweite Saisontreffer nach dem 1:1 am ersten Spieltag gegen Nürnberg ist für den 26-Jährigen tatsächlich eine Erlösung. Sein Problem, meint er, sei es gewesen, dass er sich zu viel vorgenommen hatte. „Ich dachte vor der Saison: Okay, Eile (Justin Eilers/d. A.) und Hefe (Michael Hefele/d. A.) sind weg, also muss ich es noch mehr reißen.“ Es macht Führungsspieler aus, dass sie sich selbst in die Verantwortung nehmen, allerdings kann das gerade bei einem Stürmer schnell zur Belastung werden. Denn – der Spruch stimmt nun mal – er wird zuerst an Toren gemessen. Und seine Bilanz passte nicht zum eigenen Anspruch, deshalb musste er umdenken. „Ich habe mir gesagt: Es ist trotzdem nur Fußball, ich muss wieder locker werden.“

Der 3:0-Zwischenstand trägt dazu bei, dass Testroet entspannt ins Spiel gehen kann, als Neuhaus erneut die Stürmer tauscht. „Ich hatte sogar einen Krampf, Wahnsinn“, berichtet Kutschke. Er durfte sich nach intensiver Arbeit die Schlussphase von draußen angucken, wirklich fassen aber konnte auch er nicht, was passierte. „Ich habe so in der 80. Minute auf die Anzeigetafel geguckt, es stand 5:0, boah!“

Und beide Stürmer haben wieder getroffen. „Man freut sich für den anderen mit, das, finde ich, muss normal sein“, meint Kutschke. Und Testroet sagt anerkennend: „Stefan hat ein super Spiel gemacht.“ Der Trainer muss sich also wieder entscheiden, aber die Ausgangslage dürfte ihm deutlich angenehmer sein.

