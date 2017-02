Der Wasserwirbel kommt zurück Der Großenhainer Frauenmarkt bekommt eine Attraktion zurück – hoffentlich lange.

Das Archivfoto aus dem Jahr 2010 zeigt den Wasserwirbel auf dem Großenhainer Frauenmarkt. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Es war im Jahr 2015: Da machten Unbekannte den Wasserwirbel auf dem Frauenmarkt kaputt. Es war das vorläufige Ende einer schönen Gestaltungsidee. Der Wirbel wurde abgebaut. Die Stadt konnte den Schaden aus Kostengründen lange Zeit nicht beheben. Zum Ende des Jahres 2016 fasste die Verwaltung restliche Gelder aus mehreren Haushaltsposten zusammen, um die Ersatzteile für den Wasserwirbel zu kaufen. Das Kurbelgetriebe war so defekt, eine Reparatur hätte sich nicht gelohnt, sagt Rathaussprecherin Diana Schulze. Die Ersatzteile hatten immerhin einen Wertumfang von reichlich 4 000 Euro.

Zum Start in den Frühling 2017 soll der Wasserwirbel vom Bauhof nun wieder aufgebaut werden und dann hoffentlich lange und unversehrt erhalten bleiben. Ein neues Gerät hätte nach nochmaliger Preisabfrage mindestens 6000 Euro gekostet. Aufgebaut wurde der Wirbel bei der Sanierung des Frauenmarktes im Jahr 1998. Gute Nachrichten also für alle kleinen und „großen“ Kinder, die gern an der Kurbel drehen, um einen Wassertornado in dem mannshohen Glaszylinder zu erzeugen.

zur Startseite