Der Wasserspielplatz blieb trocken Von einem enttäuschenden Besuch im alten Kamenzer Stadtbad berichtet ein SZ-Leser. Müll nach dem Hutbergkonzert ist ebenfalls ein Thema.

Der Wasserspielplatz blieb gerade in der Hitze Ende der Vorwoche trocken. Warum, fragt nun ein SZ-Leser. Jetzt ist wieder Besserung in Sicht. © Matthias Schumann

Eine Erfrischung an heißen Tagen genießt jeder gern. Von einem enttäuschenden Besuch auf dem Kamenzer Wasserspielplatz im früheren Stadtbad berichtet nun aber Konrad Skatula: „Die Kinder und ihre Eltern, die am Freitag, dem 9. Juni, den schönen Wasserspielplatz an der Goethestraße genießen wollten, kehrten mit enttäuschten Gesichtern heim. Bis auf einen kleinen Rest floss trotz des heißen Tages leider kein Wasser“, berichtet er. Neben Muttis und ihren Kindern hätten auch die Schüler einer Schulklasse, die extra die Hausaufgaben besonders schnell erledigt hatten, lange Gesichter gemacht. Telefonisch sei leider kein Verantwortlicher zu erreichen gewesen. So hätten sich die Besucher gefragt, wer für den Betrieb sorgt und ob es für das Wochenende einen Notdienst gibt? Und: Waren es technische Gründe, die für das Ausbleiben des Wassers gesorgt haben? Die SZ stellte die Fragen nun der Stadt. Die ist zwar die Grundstücks-Eigentümerin, so die Antwort, allerdings befinde sich die Anlage in der Obhut des Deutschen Kinderschutzbundes in Kamenz. „Dieser bringt sich engagiert in die Kinderarbeit unserer Stadt ein“, so Stadtsprecher Thomas Käppler. Wie zu erfahren war, stoppte ein technischer Defekt den Wasserfluss. Der war auch nicht so leicht zu reparieren. Der Kinderschutzbund Kamenz sei auf der Ursachensuche und werde den Schaden beheben, hieß es gestern, damit schnellstmöglich wieder Wasser sprudeln kann.

Eine tolle Party war es jetzt mit Roland Kaiser auf dem Kamenzer Hutberg. Nach der Party kommt freilich das Aufräumen. Jörg Schneider aus Kamenz ist dabei nicht zum ersten Mal nach Konzerten auf dem Berg etwas aufgefallen: Es sind die Einwegbierbecher aus Kunststoff. Überall in der Stadt seien die nach Konzerten in den Einflugschneisen zu finden: „Das ärgert mich schon länger.“ Dabei sei es doch recht einfach, dem einen Riegel vorzuschieben, sagt der Kamenzer. Er sei selbst oft bei Open-Air-Veranstaltungen: „Da bezahlt man Pfand für den Becher und schafft ihn wieder zurück.“ Das sollte doch auch in Kamenz zu machen sein, regt Schneider an.

Jochen Mager aus Bischheim beschäftigt die Umgestaltung des Marktplatzes in Kamenz. Er stellt fest: Der Platz sei für Auswärtige bisher vor allem auch ein Stellplatz für ihre Fahrzeuge gewesen, um die Einkäufe, Behördengänge, Bankgeschäfte usw. zu erledigen: „Dieser Platz ist viel zu klein, um Bäume zu pflanzen, ohne die Parkplatzmöglichkeiten unnötig einzuschränken.“ Er befürchtet, dass das Geschäftsleben um den Markt damit beeinträchtigt wird. Das ist aber nicht der Fall. OB Roland Dantz hatte das allen Gästen der Stadt bereits versichert: „Die Umgestaltung des Marktplatzes schränkt keine der bisherigen Funktionen ein.“ Neben der begrünenden Verschönerung bleiben die Parkplätze erhalten. Sie können mit dem Kreisverkehr nun besser angefahren werden. Und nicht nur das – es sind sogar mehr als bisher. Stadtsprecher Thomas Käppler: „Es wird es 27 ständige Parkplätze geben. Hinzu kommen elf, die bei außergewöhnlichem Bedarf gesperrt werden, aber in der Regel vorhanden sind.“ Außerdem werden weitere fünf bei besonderem Bedarf aktiviert. Dazu kommen zwei mit Ladestation – für E-Cars.

