Der Wald wird gekehrt Wanderweg durch das Sauergras zwischen Breuningstraße und Vogtstraße wieder okay.

Franziska Neidhardt, Ingo Stroh, Jessica Kuhn, Chantal Kramer und Ronja Morawietz waren am Freitag bei dem Arbeitseinsatz im Sauergras fleißig. © Dietmar Thomas

Freitag nach Eins: In Waldheim geht die Arbeit dann erst richtig los, zumindest für die Siebtklässler der Oberschule und den Verschönerungsverein. Dieser hatte die Schüler erneut um Unterstützung gebeten und die ließ nicht lange auf sich warten. Am Nachmittag trafen sich die Helfer, um den Wanderweg durch das Sauergras zwischen Breuningstraße und Vogtstraße zu säubern. Der Bauhof hatte laut Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) außerdem tonnenweise Betonrecyclingmaterial dorthin gebracht, damit der Wanderweg, wo es nötig ist, ausgebessert werden kann. Chantal ist mit Eifer bei der Sache. „Ich gehe hier gern mit meinem Hund Rodin spazieren. Deshalb habe ich auch etwas von diesem Einsatz“, so die Schülerin.

Vor Kurzem hatten schon die Achtklässler zum Laubrechen gegriffen und mit dem Verschönerungsverein den Eichberg geputzt. Wer Lust hat, kann dem Verein auch am 5. November helfen. Dann wird in der Gartengruppe „Waldessaum“ gearbeitet. Der Einsatz beginnt um 9.30 Uhr. Treff ist der Eingang Gebersbacher Straße. (DA/eg)

zur Startseite