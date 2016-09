Der wahre Russland-Versteher Lew Gudkow leitet das einzige unabhängige Meinungsforschungsinstitut in Moskau. Damit könnte es bald vorbei sein.

Der Soziologe Lew Gudkow leitet das Lewada-Zentrum in Moskau. Das unabhängige Meinungsforschungsinstitut verbreitet mit seinen Untersuchungen ein realistisches Bild von der Stimmung in Russland. Nun droht das Aus.

Völlig überrascht waren die Mitarbeiter des Lewada-Zentrums nicht, als sie sich Anfang der Woche als „ausländische Agenten“ auf der Website des Justizministeriums wiederfanden. Das soziologische Forschungszentrum ist Russlands einziges unabhängiges Umfrageinstitut und steht seit Langem unter Beschuss. Beobachter vermuten, das eilige Vorgehen der Justiz könne mit den Duma-Wahlen in knapp zwei Wochen in Verbindung stehen. Die erfolgsverwöhnte Kremlpartei „Einiges Russland“ schnitt in einer Lewada-Umfrage mit einer Zustimmung von 31 Prozent der Stimmen eher kläglich ab. Doch selbst kremlnahe Institute kommen nicht zu grundlegend besseren Resultaten.

Bemühungen, das Lewada-Institut lahmzulegen, reichen schon länger zurück. Als das Agentengesetz 2012 verabschiedet wurde, gehörte das renommierte Institut schon zum engeren Kreis der Titelanwärter unter den Nichtregierungsorganisationen, gegen die sich dieses Gesetz richtet. 2013 flatterte die erste Aufforderung zur Registrierung als „ausländischer Agent“ ins Haus. Das konnte aber noch abgewendet werden.

Auch diesmal hofft Direktor Lew Gudkow, gegen die Entscheidung juristisch vorgehen zu können. Schlägt das fehl, müsste sich das Institut gegenüber Auftraggebern und Ansprechpartnern als „ausländischer Agent“ zu erkennen geben. Unter solchen Vorgaben ist wissenschaftliche Arbeit nicht mehr möglich. Gudkow fürchtet, dass das „Ende der unabhängigen soziologischen Forschung im Lande“ unmittelbar bevorsteht. Verlässliche Daten über die Entwicklung der russischen Gesellschaft werden dann noch seltener.

Auch die Auslegung des Gesetzes wird deutlich restriktiver: Eine Nichtregierungsorganisation gilt mittlerweile nicht mehr nur als Agent, wenn sie Geld von Fonds- und ausländischen Organisationen erhält. Auch Honorare aus kommerzieller Tätigkeit werden dazugerechnet. So finanzierte Lewada soziologische Umfragen vor allem aus Einnahmen, die aus Marketingaufträgen ausländischer Firmen stammten.

Im Mai wurde auch gesetzlich neu definiert, wann eine Nichtregierungsorganisation „politische Tätigkeit“ ausübt. Wer die öffentliche Meinung erforscht und sich mit der „öffentlichen Darstellung von Ergebnissen“ befasst, ist demnach bereits politisch aktiv. Diese beiden Gründe seien Grundlage für die Einstufung als „ausländischer Agent“ gewesen, meint Lewadas Vizechef Alexej Graschdankin.

Wut des Sicherheitsapparats

Direktor Lew Gudkow hält jedoch nicht den Kreml für den Drahtzieher. Er vermutet eher Groll der Sicherheitsministerien dahinter. „Die korrumpierte und mafiöse Macht reagiert gereizt auf Veröffentlichungen unserer Daten zur Korruption“, glaubt Lew Gudkow. Für das in der Bevölkerung unumstößliche Bild korrupter Machthaber schreiben die Vertreter des Sicherheitsapparats den Soziologen die Schuld zu.

Die bevorstehenden Duma-Wahlen mögen zwar das Motiv gewesen sein, Lewada jetzt zum Schweigen zu bringen. Im August hatte das Justizministerium das Institut mehrere Tage durchsuchen lassen. Im Juli hatte die kremlnahe „Anti-Maidan-Bewegung“ das Ministerium aufgefordert zu prüfen, ob es sich bei Lewada um einen „ausländischen Agenten“ handele. Sie behauptete, von der US-Regierung seien seit 2012 rund 120 000 US-Dollar an das Institut geflossen. Überdies soll Lewada die Universität Wisconsin als Zwischenglied genutzt haben, um Verbindungen zum Pentagon zu verschleiern. Gudkow wies diese Verschwörungstheorien zurück.

Die Anti-Maidan-Bewegung setzte sich zum Ziel, „orange Revolutionen“ wie in der Ukraine zu unterdrücken. Auch der „Fünften Kolonne“ – darunter versteht man in Russland Vertreter der liberalen Opposition – sagte die Bewegung einen „gewaltsamen Kampf“ an.

Für die Wissenschaft wäre das Aus für Lewada ein großer Verlust. Aufwendige und kostenintensive Langzeitstudien wie die zum Typ des „homo sovieticus“ würden nicht mehr weitergeführt.

