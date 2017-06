Der Wahnsinnsritt im Osten Nonstop vom Fichtelberg zum Kap Arkona – das ist die Fichkona und längst Kult in der Radszene.

Der Termin ist gut gewählt, denn die Wetterprognose günstig: nicht mehr so heiß, aber doch noch warm und vor allem niederschlagsfrei. So lautet die Vorhersage, die nicht ganz unwichtig ist, wenn man übers Wochenende mal eben zum Baden an die Ostsee fährt – und zwar mit dem Fahrrad nonstop in maximal 24 Stunden vom Fichtelberg bis zum Kap Arkona, also von 1214 Metern auf null.

Fichkona heißt diese Radfernfahrt. Ein Begriff, hinter dem sich inzwischen großer Kult und ultimative Herausforderung zugleich verbergen. Die Organisatoren um den Dresdner Olaf Schau sprechen gerne auch vom Wahnsinnsritt im Osten, was angesichts der gut 600 Kilometer vom Fichtelberg-Plateau bis zum Kreidefelsen hoch oben im Norden durchaus angemessen klingt – und doch verrückt.

„Das ist schon eine echte Herausforderung“, meint Schau, sagt aber auch: „Das Interesse für solche Abenteuer wird immer größer.“ Rund 400 ambitionierte Hobbysportler bewerben sich mittlerweile jedes Jahr um einen der 200 Plätze, und diesmal zum Jubiläum ist die Nachfrage noch größer gewesen. Am Samstag, 10 Uhr, wird die Fichkona zum 20. Mal gestartet.

Im Sommer 1998 ist Schau zum ersten Mal losgefahren, genau genommen aber bereits 1986. Seine Eltern machten Urlaub auf Rügen, und der damals 16-Jährige hatte die Idee, sie dort mit dem Rad zu besuchen. „Ich hatte von Radfahrern gelesen, die das an einem Tag geschafft haben. Das wollte ich auch mal machen“, erzählt Schau. Ende der 1990er-Jahre belebte er den Radausflug vom Berg zum Meer schließlich neu, gab ihm den Namen Fichkona – und ist stolz, was daraus geworden ist.

