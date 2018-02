Der Wahnsinn geht weiter Der HC Elbflorenz gewinnt nach dramatischer Schlussphase gegen Erstliga-Absteiger Balingen-Weilstetten.

HC-Regisseur Roman Becvar (r.) macht sich ganz lang und angelt sich am Sonntag mit seinen Team-Kollegen die nächsten zwei Punkte gegen den Abstieg. © kairospress

Sonntag ist aller zwei Wochen der Wahnsinn in der Stadt. In Form von unendlicher Spannung. Die wird beim HC Elbflorenz hausgemacht. Der Aufsteiger in die 2. Handball-Bundesliga gestaltet seine Heimpartien in der modernen Ballspiel-Arena in schöner Regelmäßigkeit zu sportlichen Krimis. Natürlich unfreiwillig.

Auch dieser Sonntag machte da keine Ausnahme. Die Dresdner verschafften sich etwas Luft im Abstiegskampf der zweithöchsten deutschen Handballspielklasse, indem er Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten mit 23:22 (8:10) ohne Punkte wieder nach Hause schickte. Mit dem siebenten Saisonsieg ist der Vorsprung des Tabellen-15. auf den ersten Abstiegsplatz ganz sachte auf drei Zähler angewachsen. Mit dem unerwarteten Triumph beendete das Team von Trainer Christian Pöhler zudem eine Durststrecke von drei Monaten ohne Heimspielsieg.

Doch danach sah es auch am 24. Spieltag lange nicht aus. Die beiden griffigen und beweglichen Abwehrreihen bestimmten zunächst die Szenerie. Und die Hausherren leisteten sich vor 1 755 Zuschauern immer wieder einfache technische Fehlerund damit natürlich Ballverluste.

„Da waren teilweise Schülerfehler dabei. In der ersten Hälfte gleich sieben, das kann auf dem Niveau tödlich sein“, haderte Christian Pöhler nach dem Abpfiff. Und diese Schusseligkeiten wirkten sich zunächst auch auf das Angriffsverhalten aus. Gegen die offensive Deckung des Tabellenneunten fiel den Gastgebern lange Zeit nicht viel ein. Die Quittung: Lediglich acht eigene Tore im ersten Durchgang. „Im Angriff läuft es bei uns im Moment nicht immer ganz flüssig“, stellte Pöhler auf anschließenden Pressekonferenz fest.

Doch diesmal gelang dem Zweitliga-Neuling entgegen der sonstigen Gewohnheit ein guter Start in den zweiten Durchgang. Nach dem zwischenzeitlichen 10:13 (35.) ackerten sich die Sachsen Tor um Tor heran. Und das Umkehrspiel klappte endlich. Erst netzte Spielmacher Roman Becvar zum 13:14 ein (40.), wenige Minuten später war es soweit: 16:16-Ausgleich (46.) und nur Sekunden später die erste Führung (17:16/47.): Torschütze jeweils der eingewechselte Robin Hoffmann. Der Rechtsaußen erzielte dann noch das Tor zum 19:16 – ein Glücksgriff von Pöhler. „Das ist einfach unglaublich vor dieser Kulisse. Ich bin sprachlos. Der Trainer hat mir das Vertrauen geschenkt und die Mannschaft mich nahtlos eingebunden. Das war eine geile Teamleistung“, jubelte der 22-jährige Hoffmann anschließend.

Die Führung – der HC führte in der 57. Minute mit 23:20 – gaben die Hausherren fast noch aus der Hand. Ebenfalls durch unerklärliche Fehler. Erst lief Gabriel de Santis einfach durch seinen Gegenspieler durch (Stürmerfoul), anschließend vergab Neuzugang Gabor Pulay freistehend eine Riesenchance. Das eröffnete den individuell stärker besetzten Gästen wieder die Möglichkeit auf zumindest einen Punkt. Die machte jedoch Schlussmann Hendrik Halfmann mit einer Parade zwei Sekunden vor Schluss zunichte. Gäste-Trainer Jens Bürkle erklärte, dass man in dieser Situation auch durchaus auf Siebenmeter hätte entscheiden können. Womit er sicher nicht ganz Unrecht hatte. Doch das Schiedsrichtergespann Matthias und Sebastian Klinke verließen in der zweiten Halbzeit ihre souveräne Linie aus dem ersten Durchgang. „Wir müssen uns dennoch zuerst an die eigene Nase fassen“, sagte Bürkle hernach.

Hendrik Halfmann glaubt, dass diese zwei Punkte gegen diesen starken Gegner „unheimlich wichtig im Abstiegskampf waren.“ Denn, so der Zwei-Meter-Hüne: „Diese Punkte waren nicht unbedingt so eingeplant.“ Doch die Dresdner hatten offenbar ein paar entscheidende Körner mehr zum zusetzen. Auch, wenn sie nach der knappen 25:28-Niederlage am Freitagabend beim Tabellenzweiten in Bietigheim erst Samstagfrüh 4 Uhr wieder daheim angekommen waren. „Wir müssen die Endphase ein Stück weit cleverer gestalten“, sagte Pöhler. „Aber letztlich ist das auch egal“, befand der 37-jährige Trainer – wahrscheinlich in dem Wissen, dass in zwei Wochen der nächste Krimi folgt.

