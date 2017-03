Der Vorhang zu und alle Fragen offen Auf Einladung des Aktionskreises für Görlitz ging es um die Zukunft der Stadthalle. Die Debatte blieb vieles schuldig.

Archivbild: Bei einer Podiumsdiskussion ging es am Freitagabend um die Görlitzer Stadthalle. © Pawel Sosnowski/80studio.net Archivbild: Bei einer Podiumsdiskussion ging es am Freitagabend um die Görlitzer Stadthalle.

Die Veranstaltung fand in der Synagoge statt. Hier gab es allerdings in zwei Stunden wenig Erkenntnisgewinn.

Michael Kretschmer ist ein großer Fan von Helene Fischer. Dass der Popstar vermutlich aber selbst in seiner sanierten Stadthalle nicht auftreten wird, weil der Saal zu klein ist, störte den CDU-Bundestagsabgeordneten am Freitag nicht, als in der Synagoge auf Einladung des Aktionskreises für Görlitz über die Stadthalle debattiert wurde. „So sehr ich sie schätze“, sagt Kretschmer. „Sie nimmt die Einnahmen des Abends und fährt wieder weg.“ Das könne aber nicht Sinn und Zweck einer erneuerten Stadthalle sein. „Wir wollen mit ihr mittelgroße Veranstaltungen, Kongresse, Messen und damit Geld in die Stadt holen.“

So ähnlich ging es zwei Stunden lang in der früheren Synagoge. „Wir werden die Stadthalle wieder nutzen“, sagte Bürgermeister Michael Wieler. „Aber ich kann ihnen heute Abend noch nicht den Weg dazu aufzeigen.“ SPD-Bundestagsabgeordneter Thomas Jurk sieht die Stadthalle in einer idealen Lage in der Europastadt Görlitz/Zgorzelec und die Sanierung „auf gutem Weg“. Der Zgorzelecer Kulturbürgermeister Radoslaw Baranowski hält die Stadthalle „unentbehrlich für Görlitz und nützlich für Zgorzelec“.

Für den früheren Görlitzer Museumsdirektor, Andreas Bednarek, ist die Stadthalle wegen ihrer lokalhistorischen Bedeutung wertvoll. Und dass Stadthallen-Vereinschef Thomas Leder bereits 2021 die Eröffnung der sanierten Halle feiern will, ist mittlerweile auch bekannt. Die Ablehnung des Termins durch alle anderen ebenso. Doch wie diese Ziele erreicht werden könnten, was in Görlitz getan und in Berlin und Dresden verhandelt werden muss, das wollte Moderator Axel Krüger, der von der Linken in den Stadthallenausschuss des Stadtrates entsandt wurde, nicht wissen.

Vielleicht aber hätte Michael Kretschmer beispielsweise mehr gesagt zu seiner Andeutung, dass die Stadthalle nicht Schritt für Schritt wie die Synagoge saniert werden könne. Bislang ist das offizielle Politik, doch scheint sich nun die Erkenntnis breitzumachen, dass die Mehrkosten einer Etappensanierung zu hoch ausfallen werden. Heißt das also, dass Kretschmer mit Jurk versuchen werden, im Bundeshaushalt 2018 eine größere Summe einzustellen? Vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, bei Bürgermeister Michael Wieler nachzuhaken, zwischen wem der von ihm festgestellte „Vertrauensverlust in der Kommunikation über die Stadthalle“ herrscht und wie er wieder behoben werden kann. Wie also der von Kretschmer geforderte Schulterschluss für die Stadthalle in Görlitz hergestellt werden könnte.

Und vielleicht hätte sich der Moderator doch etwas mehr Zeit nehmen sollen beim Thema, ob ein Betriebskonzept für die Stadthalle für weitere Fördermittel nötig ist oder nicht. Wieler dementierte das, auch Thomas Jurk wies auf andere Beispiele wie in Bad Muskau hin. Dort sei auch noch nicht alles geklärt, aber es werde gebaut. „Die Keule Betriebskonzept sollte nicht alles Engagement erdrücken“, sagte Jurk. Doch zuvor war es gerade um die Betriebskosten einer sanierten Stadthalle gegangen, von der mancher besorgt ist, dass die Stadt sie gar nicht tragen könne.

Schon jetzt, räumte Wieler ein, sei es schwierig, den Görlitzer Stadthaushalt ausgeglichen zu gestalten. Hängt aber nicht das eine mit dem anderen zusammen? Aus dem Publikum gab es daraufhin leidenschaftliche Vorschläge, wie am besten ein Betriebskonzept aussehen könnte. Hans-Peter Bauer schlug seine Bühnen-GmbH des Landkreises und des Kulturraumes vor, der frühere Technische Direktor der Kema, Hans-Dieter Scharon, mindestens einen Verbund von Theater und Stadthalle. Andere sprachen von trinationalen Großprojekten. Radoslaw Baranowski wiederum ordnete die Stadthalle in das Hallenangebot der Zwillingsstädte ein: Mit rund 1 200 Sitzplätzen würde die Stadthalle eine Lücke zwischen dem Theater mit 450 und der Turow-Halle mit 4 000 Plätzen schließen.

Auch wäre es – nochmals bei Wieler – eine Nachfrage wert gewesen, was er mit der Feststellung gemeint hatte, dass formal der Planungsbeschluss für die Sanierung der Stadthalle gelte und damit für einen Anbau. Heißt das jetzt, dass die Stadt weiterhin plant, den Anbau zur Neiße hin zu verwirklichen, um zusätzliche Räume für Tagungen oder Kongresse zu gewinnen? Oder soll die Stadthalle, wie es zuletzt immer wieder hieß, so saniert werden, wie sie dasteht?

Und schließlich war eine Gruppe gar nicht anwesend, die aber die Debatte unterschwellig mitbestimmt: die heutige Jugend. Mehrmals wurde gefragt, was sie wohl heute mit der Stadthalle anfangen würde. Die meisten aus dieser Altersgruppe, die er spreche, so Moderator Axel Krüger, würden mit den Schultern zucken, weil sie die Stadthalle gar nicht mehr kennen. Womöglich hätte man mehr darüber erfahren, wenn man mit ihr und nicht nur über sie gesprochen und wenigstens einen Vertreter der Görlitzer Jugend aufs Podium eingeladen hätte.

Aber da saßen ja nur nach eigenem Bekunden Stadthallen-Befürworter. Die so wenige Details und Klarheit an diesem Abend beizutragen wussten, dass auch weiterhin in Sachen zügige Sanierung der Stadthalle nur Glaube und Hoffnung bleiben. Und die Liebe. Die soll ja bekanntlich die stärkste unter den dreien sein.

