Der Vogel fiel schneller als gedacht Tino und Diana Merkel sind das neue Schützenkönigspaar des Harthaer Schützenvereins. Neben dem Können gehörte eine ganze Portion Glück dazu.

Tino und Diana Merkel sind Harthas neues Schützenkönigspaar. Foto: André Braun © andré braun

Angeführt von Schützenmeister Peter Pflücke schreitet das neue Königspaar am Spalier der Schützen vorbei zum Festgelände. Ihnen folgt das Kaiserpaar. Ihnen zu Ehren haben die Schützen vom Harthaer Verein und ihre befreundeten Vereine Aufstellung genommen. Salutschüsse hallen. Fotoapparate und Handykameras klicken.

26 Jahre ist der Harthaer Schützenverein alt. Doch schon 1640 gab es einen solchen Verein in der Stadt. Zur Zeit des Nationalsozialismus und zu DDR-Zeiten waren Schützenvereine verboten. 1990 gründete sich der Harthaer Verein neu. Wie in jedem Jahr wird auch in diesem ein Schützenkönigspaar gekürt. Das Adlerschießen, bei dem der Schützenkönig ermittelt wurde, fand bereits am Freitag statt. Diesmal hat sich Tino Merkel den Titel geholt. Es ist das erste Mal, dass er Schützenkönig ist. Vor sechs Jahren kam er in den Verein. „Der Vogel fiel komplett runter“, erzählt er begeistert. Er und auch seine Frau waren von dem schnellen Sieg überrascht und freuen sich sehr.

Ein ganzes Jahr werden die Merkels jetzt ihren Schützenverein bei Veranstaltungen repräsentieren, zum Beispiel bei Einladungen von anderen Vereinen. „Wir stehen an der Ahnentafel des Vereins“, sagt Tino Merkel. Die Tafel gibt es seit 1880. Darin werden alle Schützenkönigspaare verewigt. Wie es Sitte ist, wird das Königspaar am Tag nach dem Adlerschießen zusammen mit dem Kaiserpaar mit einer Kutsche zum Festgelände gefahren.

Gäste beim Harthaer Schützenfest sind in diesem Jahr die Schützengilde Leisnig, die Schützenvereine aus Hainichen, Neudorf, Niederstriegis, die Tell-Schützen aus Mochau und die Schützen aus Dorste, die mit dem Hainichener Schützenverein befreundet sind. Für alle, auch für die Einwohner von Hartha und Umgebung, gibt es ein Bürgerschießen. Bei dem wird der Bürgerschützenkönig ermittelt.

zur Startseite