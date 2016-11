Der virtuelle Baumarkt Die BHG in Reinholdshain bietet ihr ganzes Sortiment im Netz an. Wie sie dabei vor Ort verwurzelt bleibt.

Janine Barthel hat an ihrem Arbeitsplatz bei der BHG Reinholdshain sowohl die aktuelle Zeitungsbeilage vor sich als auch die Homepage geöffnet. Sie ist dafür verantwortlich, dass diese immer auf dem aktuellen Stand ist. © Frank Baldauf

Die Reinholdshainer Raiffeisen Handels GmbH handelt unter der Marke BHG mit allem, was man für Haus, Hof und Garten benötigt. Bauleute, Gärtner, Handwerker, das sind nicht die Branchen, die zuallererst auf das Internet setzen. Aber dem Unternehmen gelingt es, die reale Welt im Osterzgebirge und die virtuelle Welt im Internet zu verbinden.

„Für uns gehört beides zusammen, der stationäre Handel und das Netz“, sagt Geschäftsführer Ralf Schulze. Die BHG ist auch selbst im Netz aktiv unterwegs und mit ihrem kompletten Angebot im Internet vertreten. Eine Webseite betreibt sie schon lange. 2011 hat sie mit der studentischen Unternehmensberatung „Paul Consultants“ von der TU Dresden einen Shop eingeführt. Dieses Jahr hat die BHG ihren Internetauftritt modernisiert und an mobile Geräte angepasst. Janine Barthel ist für die Gestaltung der Homepage verantwortlich und stellt immer die aktuellen Angebote dort ein.

Das Unternehmen ist allerdings kein klassischer Internethändler, wo man direkt bestellen kann. „Bei uns können Interessenten gucken und eine Anfrage schicken. Wir machen dann ein Angebot“, erklärt Schulze. Manche Produkte dürfen auch gar nicht verschickt werden. Bei bestimmten Pflanzenschutzmitteln gibt es beispielsweise Vorschriften, dass etwas nur nach einer Belehrung abgegeben werden darf oder ein Nachweis geführt werden muss, wer sie gekauft hat. Andere Angebote wie Baustoffe eignen sich nicht fürs Internetgeschäft. Bei Steinen, Zement oder ähnlichen Produkten würden die Versandkosten teurer kommen als der Warenwert.

Rund fünf Prozent seines Umsatzes macht der Markt auf der Internetstrecke. Hier kommen die Abnehmer aus ganz Deutschland. Kunden aus der Region nutzen die Internetseite ebenfalls, aber weniger zum Einkauf, sondern um sich zu informieren, beobachten die BHG-Mitarbeiter.

Sie kommen dann häufig doch in den Markt, um sich die Produkte selbst anzusehen und gleich mitzunehmen. Der Schwerpunkt des Geschäfts läuft nach wie vor hier vor Ort. Aber auch hier spüren die Mitarbeiter das Internet.

Teilweise haben sich die Kunden schon vorher informiert. Das ist heute leichter möglich als zu Zeiten, in denen das Netz noch nicht verbreitet war. Und die Preise aus dem Netz kennen sie auch. „Mit dem Internet müssen wir uns vergleichen lassen.“ Schulze zeigt sich aber selbstbewusst, dass er und seine 48 Mitarbeiter diesem Vergleich standhalten. „Sie müssen auch auf die Händlerbewertungen achten. Bei ausgesprochenen Billiganbietern gibt es häufig Kritik an Qualität und Service. Wer aber mit uns mithalten kann, spielt dann auch in der gleichen Preisliga wie wir“, sagt Schulze. Die BHG setzt nach wie vor in erster Linie auf ihre Verankerung vor Ort. Die Verkäufer in Reinholdshain sind selbst für die Gestaltung ihres Sortiments verantwortlich. „Die bekommen dann schnell mit, was gut läuft und was liegenbleibt“, sagt Schulze.

Er nennt ein Beispiel: Bundesweit sind akkugetriebene Elektrogeräte stark gefragt. Hier in der Region ist das noch nicht so der Fall. Hier sieht Schulze den entscheidenden Vorteil seines Marktes. Es gibt keine zentrale Kette, die entscheidet, was er anbieten muss. Sondern das wird nach den Wünschen der Kunden in der Region zwischen Dresden und dem Erzgebirgskamm entschieden.

