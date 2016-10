Der VfB kann kommen Vor dem Spiel gegen Stuttgart herrscht bei Dynamo trotz zuletzt enttäuschender Ergebnisse jede Menge Zuversicht.

Uwe Neuhaus (r.) und Aias Aosman jubeln nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Auf ein ähnliches Erfolgserlebnis hoffen beide auch am Samstag gegen Stuttgart - entsprechend groß ist auch die Vorfreude. © Robert Michael

Nimmt man die Stimmung bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart zum Maßstab, so herrscht bei Dynamo Dresden derzeit eitel Sonnenschein. Denn trotz der ernüchternden Ein-Punkt-Ausbeute aus den vergangenen vier Partien ist Aias Aosman auf dem Podium bester Laune, Trainer Uwe Neuhaus ist gar ein ums andere Mal zu Scherzen aufgelegt - zum Beispiel, als er einem Journalisten die Antwort auf dessen Frage bereits gibt, ehe der sie nur zur Hälfte gestellt hat.

Es hat also klar den Anschein, dass der zuletzt nach der 0:2-Niederlage in Sandhausen beschworene Mannschaftsgeist keine Floskel, sondern vielmehr gelebte Wirklichkeit ist. Dabei sind sich Neuhaus und Aosman durchaus einig, dass die Aufgabe am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart alles andere als zum Lachen ist.

„Wenn wir zehnmal gegen den VfB spielen, dann würden wir sicher die meisten Partien davon verlieren. Wir müssen also unseren Sahnetag erwischen, damit das morgen nicht passiert“, sagte der Neuhaus am Freitag. Denn die Stuttgarter hätten bereits vor der Saison einiges richtig gemacht, vor allem in der Kaderplanung. „Da hat man auch so manchen Kracher, der in der ersten Liga bleiben wollte, nicht gehen lassen.“

Darum sieht der 56-Jährige auch keinen Vorteil im Ausfall der beiden Routiniers Simon Terodde und Tobias Werner. „Vielleicht ist das sogar besser für den VfB, weil er dadurch noch schwerer auszurechnen ist“, erklärt der Trainer. „Denn jeder Spieler, der mit nach Dresden kommt, hat eine hohe individuelle Qualität.“

Um sich darauf besser einzustellen, und auch, um an den eigenen Stärken zu arbeiten, absolvierten die Schwarz-Gelben am Freitag in Pirna ein Geheimtraining - zum Leidwesen der Kiebitze, die ihre Helden im Großen Garten beobachten wollten. Eines verrät Neuhaus aber doch: „Wir ändern unser Spielsystem nicht.“ Das sei das Ergebnis von Gesprächen mit seinen Spielern und dem Mannschaftsrat sowie „Diskussionen innerhalb des Teams“.

Und so unterbrach Neuhaus den Journalisten, der auf die Erfolgserlebnisse von Pascal Testroet und Stefan Kutschke im Testspiel gegen Neugersdorf eingehen wollte, schnell: „Es wird nur einer spielen.“ Doch wer das sein wird, verriet er selbstverständlich nicht.

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe - Teixeira, J. Müller, Modica, F. Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Aosman, Stefaniak - Testroet.

Die Partie ist ausverkauft, auch der Gästebereich wird mit mehr als 3 000 Zuschauern restlos gefüllt sein. Schiedsrichter des Spiels ist Benjamin Cortus, der Dynamo zuletzt am 6. März beim Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers pfiff. Ergebnis damals: 1:1.

