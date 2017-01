Der verzögerte Flachbau Das neue Vereinsheim am Sportplatz in Pretzschendorf ist fast fertig. Offiziell eingeweiht wird es aber erst im Sommer.

Das Vereinsheim des Pretzschendorfer SV beschäftigte vor Kurzem auch noch einmal den Gemeinderat von Klingenberg. © Frank Baldauf

Mehr als 5 000 Arbeitsstunden haben Vereinsmitglieder und Unterstützer des Pretzschendorfer SV investiert. Rund zehn Prozent der Gesamtkosten in Höhe von rund 480 000 Euro konnten über diese Eigenleistungen gestemmt werden. Nun naht das Ende der Bauarbeiten direkt am Kunstrasenplatz des Fußball-Kreisligisten.

Nur noch ein paar Kleinigkeiten, dann ist das neue Vereinsheim nach über anderthalb Jahren Bauzeit fertig. „98 Prozent der Arbeiten sind abgeschlossen“, schätzt Fußball-Abteilungsleiter Frank Reichelt. Im Außengelände stehen noch Pflasterarbeiten an, bepflanzt wird das Areal im Frühjahr.

Im Inneren strahlt der Neubau bereits in hellem Glanz – und der Verein ist stolz darauf. Der geräumige Versammlungsraum mit kleiner Küche wurde bereits genutzt – nicht nur von den Fußballern.

Die Kegelbillardspieler haben ebenfalls schon Partien absolviert, und am 29. Januar findet dort das erste Skatturnier statt. Darüber hinaus bietet der Neubau auch der Gymnastikgruppe des Vereins Platz.

Offiziell eingeweiht wird der Neubau samt Außenbereich aber erst im Sommer. „Zur neuen Saison 2017/18“, erklärt Vorstandsmitglied Reichelt. „Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.“ Wahrscheinlich treten die Pretzschendorfer Kicker dann wieder in der Kreisliga A an. Allerdings haben sie, ähnlich wie im Vorjahr – noch immer –, die Chance, den Aufstieg in die Kreisoberliga, die höchste Spielklasse im Landkreis, zu packen – trotz Verletzungen und Abgängen von Spielern. Ob das im Hinblick auf solche Unwägbarkeiten und die Finanzen auch von der Vereinsführung gewollt ist, sei indes dahingestellt.

Ganz klar gewollt ist hingegen die neue Heimat des Pretzschendorfer SV, der rund 170 Mitglieder hat. Ehe die Bauarbeiten im Frühling 2015 begannen, gab es für die Sportler nur ausrangierte Baucontainer, die als Umkleiden, Sanitär- und Aufenthaltsbereiche dienten. Am Ende blieb noch einer übrig, der inzwischen dem Neubau gewichen ist. Dank einer neuen Pellet-Heizung, die auch eine 1 500-Liter-Wassertherme mitversorgt, gehören künftig die lästigen Probleme mit der Warmwasserversorgung der Vergangenheit an. Drei Duschen gab es früher in den Containern, eine davon konnte selten genutzt werden, weil das Warmwasser nicht reichte. Jetzt gibt es sechs Nasszellen und mehrere Toiletten.

Lange haben die Pretzschendorfer für den Bau gekämpft, haben angepackt und wesentlich dazu beigetragen, den 29 mal acht Meter großen Flachbau aus dem Boden zu stampfen. 80 000 Euro kamen noch über Eigenmittel und Spenden zusammen. Die Gemeinde gab 150 000 Euro hinzu.

Doch während der Bauphase hatte es finanzielle Probleme gegeben. Der Kostenvoranschlag für das Bauvorhaben lag noch bei 414 000 Euro. Doch nach weiteren Ausschreibungen wurde klar, dass die Installation von Heizungs- und Sanitäranlagen sowie die Innentüren teurer als geplant werden. Hinzu kommen noch einige Tausend Euro aus anderen Baulosen – rund 65 000 Euro fielen an Mehrkosten an.

Doch dank zusätzlich bewilligter Fördermittel der Sächsischen Aufbaubank vor knapp einem Jahr konnte der erhoffte Neubau schließlich fertiggestellt werden – insgesamt gab es 193 000 Euro an Zuschüssen.

Da sich die 25-jährige Zweckbindungsfrist für das Projekt aber somit etwas nach hinten verschob, musste die Bürgschaft der Gemeinde für etwaige Erstattungsansprüche verlängert werden. Die würden nur bei Verstößen gegen die Förderauflagen fällig.

Die Gemeinderäte stimmten der Verlängerung bis Ende Februar 2042 vor Kurzem alle zu. In dem Gremium hat Reichelt, der selbst für die CDU im Gemeinderat sitzt, versichert, dass es keine weitere Verlängerung dieser Bürgschaft geben werde.

