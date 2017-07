Der verschobene Festumzug Vor 50 Jahren feierte Oberseifersdorf seinen 700. Geburtstag. Starkregen ließ den Umzug ins Wasser fallen. Dennoch hatten die Organisatoren eine Lösung.

Auch diese schmucken Uniformen hätte der Zittauer Kostümverleiher Hopfstock nicht ausgeliehen, wäre der Festumzug nicht um eine Woche verschoben worden. © Archiv

Im Sommer 1967 organisierte Oberseifersdorf anlässlich seiner ersten urkundlichen Erwähnung eine groß angelegte 700-Jahr-Feier.

Die Festwoche begann mit einer symbolischen Grundsteinlegung an der neuen Schule am 15. Juli, einem Sonnabend. Aus gutem Grund: Neben dem Dorfjubiläum wurden gleichzeitig auch 60 Jahre Schule gefeiert. Am darauffolgenden Sonntag war ein großer historischer Festumzug vorgesehen. Das war keine Prahlerei. Vor dem Jubiläum hatte man sich sehr intensiv mit der Ortsgeschichte beschäftigt. Und sehr viele Bürger waren bereit, die verschiedenen Abschnitte der Entwicklung des Dorfes in 26 Bildern darzustellen. Für die historischen Kostüme wurde der Zittauer Kostümverleiher Hopfstock gewonnen. Er verfügte über einen umfangreichen Fundus an Kleidern, Anzügen und Uniformen. Das Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theater war bereit, mit Schminke und Frisuren für das der jeweiligen Epoche entsprechende Aussehen der Darsteller zu sorgen.

Alles war akribisch geplant, das Festprogramm gedruckt und überall verteilt. Nicht planbar allerdings war eine wesentliche Randbedingung: das Wetter. Und das machte den Oberseifersdorfern einen kräftigen Strich durch ihre Rechnung. Im Vorfeld der Festwoche regnete es extrem. Und auch für den Sonntag war starker Regen vorhergesagt. Der Kostümverleiher weigerte sich deshalb, seine teilweise recht wertvollen Leihgaben zur Verfügung zu stellen. Und ohne die ging es nicht. Außerdem wäre ein Umzug bei starkem Regen natürlich auch für die Darsteller und die Besucher kein Vergnügen gewesen.

Glücklicherweise dauerte das Fest zwei Wochenenden. So wurde der Umzug kurzerhand um eine Woche verschoben. Am 23. Juli, dem neuen Termin, passte alles. Die Oberseifersdorfer und zahlreiche Besucher erlebten einen prächtigen und unterhaltsamen Festumzug. Die unvorhergesehene Planänderung war gelungen. Eine solche „Rochade“ wäre heutzutage einfach undenkbar.

Für den Festumzug am 27. August dieses Jahres (Oberseifersdorf feiert selbstverständlich auch sein 750-jähriges Bestehen) haben die Vorbereitungen bereits 2015 begonnen. Vor allem die Abstimmung der musikalischen Begleitung und der Fahrzeuge braucht heute einen großen zeitlichen Vorlauf, ganz zu schweigen von beteiligten Pferden. Während es vor 50 Jahren im Bauerndorf Oberseifersdorf zahlreiche Rösser gab, die gewohnt waren, im Gespann zu laufen, sind sie heute Mangelware und nur am lange vorher vereinbarten Termin verfügbar. Nicht anders ist es mit den Kapellen.

Eine Verschiebung des diesjährigen Festumzuges zur 750-Jahr-Feier in Oberseifersdorf ist also undenkbar. Er wird definitiv am letzten Augustsonntag stattfinden – bei hoffentlich wunderbarem Festwetter.

